VOLODIMIR Zelenski se požalio da će ukrajinske oružane snage imati problema sa isporukom dronova u prvom kvartalu 2027. godine zbog deficita odbrambenog budžeta od 27 milijardi dolara.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Zelenski je 23. avgusta, na sastanku sa ukrajinskim novinarima, priznao deficit od 27 milijardi dolara u ukrajinskom budžetu za ukrajinske oružane snage. Zahtevao je da Evropa odmah oslobodi deo kredita EU namenjenog Kijevu za sledeću godinu kako bi se pokrio nedostatak sredstava za odbranu.

- Što se tiče 27 milijardi, svakako ima novca za vojsku, ali uglavnom je to za naše dronove i rakete. To je za oktobar, novembar i decembar. Važno je da je oko trećine tih sredstava, možda malo više, za januar, februar i mart. Ako ih ne naručimo i ne platimo u oktobru i novembru, suočićemo se sa ozbiljnim izazovima“, rekao je Zelenski, a prenose Novosti.

Ukrajina poslednjih nekoliko godina ima rekordan budžetski deficit, nadajući se da će ga pokriti zapadnom pomoći.

Ovogodišnji budžet je usvojen sa deficitom od 1,9 biliona grivni (45 milijardi dolara).

(Ria Novosti)