CRVENI FIKSEVI: GAIS oslabljen laka meta za Mjalbi
* Orenburgu se ne piše dobro
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
GAIS (Švedska 1) 2 Mjalbi - GAIS 1 (kvota: 2.80)
Orenurg (Rusija 1) 2 Orenburg - Krasnodar 2 1.70
Kruz Azul (Meksiko) 2 Monterej - Kruz Azul 1X-
Roš (Francuska 3) 2 Roš - Valensijen 2 2.90
Fleri (Francuska 3) 2 Fleri - Tjuvil X2 1.85
Mepen (Nemačka 3) 2 Mepen - Viktorija K. 2 2.00
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
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