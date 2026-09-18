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CRVENI FIKSEVI: GAIS oslabljen laka meta za Mjalbi

Ж. Урошевић

18. 09. 2026. u 10:18

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* Orenburgu se ne piše dobro

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: ГАИС ослабљен лака мета за Мјалби

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

GAIS (Švedska 1) 2 Mjalbi - GAIS 1   (kvota: 2.80)

Orenurg (Rusija 1) 2 Orenburg - Krasnodar 2   1.70

Kruz Azul (Meksiko) 2 Monterej - Kruz Azul 1X-

Roš (Francuska 3) 2 Roš - Valensijen 2 2.90

Fleri (Francuska 3) 2 Fleri - Tjuvil X2 1.85

Mepen (Nemačka 3) 2 Mepen - Viktorija K. 2 2.00

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

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