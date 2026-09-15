PROŠAO JE I NAŠ NOĆNI TIKET: Evo današnjih predloga za utakmice koje počinju posle ponoći
REDAKCIJA Tipa juče vam je spremila noćni singl koji je prošao sa lepom kvotom od 2,82.
Taj dobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjeg noćnog tiketa:
Noćni tiket utorak/sreda
0.00 Platense - Fluminense GG (2,22)
2.30 Bojača Čiko - Alijanca Valjedupar 1 (2,22)
Bojača Čiko je ove sezone na domaćem terenu osvojila sedam od mogućih devet bodova i trebalo bi da uspe da savlada Alijansu, koja je izgubila poslednje četiri takmičarske utakmice na gostovanjima.
Ukupna kvota: 4,88
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