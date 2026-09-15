PROŠAO JE I NAŠ NOĆNI TIKET: Evo današnjih predloga za utakmice koje počinju posle ponoći

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Noćni tiket utorak/sreda

0.00 Platense - Fluminense GG (2,22)



Platense u revanš ulazi sa zaostatkom od dva gola i moraće da krene ofanzivno protiv Fluminensea. Na poslednje četiri domaće utakmice oba tima postigla su gol, a sve četiri završene su rezultatom 1:1. Fluminense je, takođe, na poslednja četiri gostovanja dolazio do gola i primao ga, a dva od ta četiri meča završena su 1:1.

2.30 Bojača Čiko - Alijanca Valjedupar 1 (2,22)

Bojača Čiko je ove sezone na domaćem terenu osvojila sedam od mogućih devet bodova i trebalo bi da uspe da savlada Alijansu, koja je izgubila poslednje četiri takmičarske utakmice na gostovanjima.

Ukupna kvota: 4,88