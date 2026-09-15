Tip fudbal

PROŠAO JE I NAŠ NOĆNI TIKET: Evo današnjih predloga za utakmice koje počinju posle ponoći

Olja Mrkić

15. 09. 2026. u 12:05

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REDAKCIJA Tipa juče vam je spremila noćni singl koji je prošao sa lepom kvotom od 2,82.

ПРОШАО ЈЕ И НАШ НОЋНИ ТИКЕТ: Ево данашњих предлога за утакмице које почињу после поноћи

Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Taj dobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjeg noćnog tiketa:

Noćni tiket utorak/sreda

0.00 Platense - Fluminense GG (2,22)

Platense u revanš ulazi sa zaostatkom od dva gola i moraće da krene ofanzivno protiv Fluminensea. Na poslednje četiri domaće utakmice oba tima postigla su gol, a sve četiri završene su rezultatom 1:1. Fluminense je, takođe, na poslednja četiri gostovanja dolazio do gola i primao ga, a dva od ta četiri meča završena su 1:1.

2.30 Bojača Čiko - Alijanca Valjedupar 1 (2,22)
Bojača Čiko je ove sezone na domaćem terenu osvojila sedam od mogućih devet bodova i trebalo bi da uspe da savlada Alijansu, koja je izgubila poslednje četiri takmičarske utakmice na gostovanjima.

Ukupna kvota: 4,88

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