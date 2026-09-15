Politika

EVO KO JE ILIJA SRDANOVIĆ, PRVI NA "STUDENTSKOJ" LISTI: Ovakvi da vode Srbiju?

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15. 09. 2026. u 16:45

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ЕВО КО ЈЕ ИЛИЈА СРДАНОВИЋ, ПРВИ НА СТУДЕНТСКОЈ ЛИСТИ: Овакви да воде Србију?

Foto: Printskrin

Blokaderi su objavili svoju dugo najavljivanu i sakrivanu listu onih koji bi da vladaju. U nastavku, "Novosti" donose manje poznate delove biografije prvog na listi, Ilije Srdanova.

2010. godine, zbog agresivnog ponašanja u vidu bacanja delova kompjutera u kancelarijama i prijemnoj ambulanti pred pacijentima,napadima na koleginice u vidu davljenja i hvatanja za kragnu, tadašnja direktorka Nada Čemerlić Ađić premešta Iliju Srdanovića u Klinički centar Vojvodine (KCV) na godinu dana kao trajnog konsultanta kako bi ga dislocirala sa Instituta za kardio-vaskularne bolesti (KVB). On tada postaje veliki protivnik DS režima.

11.11.2016.godine (nakon promene vlasti), kao veliki simpatizer i podržavalac SNS imenovan je za Upravnika Klinike za kardiologiju gde je bio do 17.12.2018. U tom periodu je nastavio sa agresivnim ponašanjem prema kolegama i pacijentima, sa vređanjem, omalovažavanjem kolega, vikanjem i neprimerenim ponašanjem na radnom mestu. Bilo je mnogo pritužbi direktoru na njegov rad, ali niko se iz straha nije usuđivao da pismeno podnese prijavu. Zbog navedenog ponašanja, smenjen je sa mesta upravnika 17.12.2018.

Za vreme Kovida kada je u KCV postojala Kovid zona u kojoj su dežurali lekari sa Instituta za KVB, redovno je organizovao žurke, dovlačeći u bolnicu zvučnike i alkohol zbog čega je protiv njega vođen disciplinski postupak i izrečena novčana kazna.

U prethodnih nekoliko godina nije izvršavao radne obaveze na odgovarajući način, tačnije odbijao je pacijente za intervenciju sa obrazloženjem da nemaju indikaciju, zbog čega mu je broj pacijenata manji od 200 godišnje što je minimum da bi lekar bio član Kardiološko-kardiohirurškog Konzilijuma iz čega je isključen kao nedovoljno stručan. 

Od 1.11.2024. postaje blokader i veliki opozicionar, isticao se agresivnim ponašanjem prema kolegama pristalicama režima, ali i prema studentima koji su bili protiv blokade fakulteta, zbog čega su protiv njega podnete krivične prijave.

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