Zvezda ne zaboravlja svoju legendu: Našli ga mrtvog u hotelskoj sobi, njegovo ubistvo nikad nije rasvetljeno

CRVENA zvezda ne zaboravlja legendu. Klub iz Ljutice Bogdana prisetio se Gojka Zeca koji je rođen na današnji dan 1935. godine u Orahovici.

Foto: Printskrin Facebook/Zvezdine legende

On je ubijen pod nerazješnjenim okolnostima 3. novembra 1995. godine u Luandi, glavnom gradu Angole.

- U dva navrata je bio šef stručnog štaba Crvene zvezde, s kojom je osvojio dva prvenstva Jugoslavije i jedan kup - piše na nalogu Zvezdine legende na Fejsbuku.

Zec je život izgubio u trenutku dok je vodio Petro Atletiko iz Angole. Motiv i počinioci nikada nisu otkriveni, a pretpostavka je da je bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme.

Radio je u ovoj afričkoj državi u nestabilno vreme, kada je u toku bio građanski rat. Prema navodima, Zeca su ugušili maramom u sobi hotela u kome je živeo, a istraga nikada nije dala rezultata, pa je ovo ubistvo ostalo nerazjašnjeno i 30 godina kasnije.

Zec je posle uspešne karijere u jugoslovenskom fudbalu i posle drugog mandata u Zvezdi od 1983. do 1986. godine karijeru nastavio u inostranstvu. Vodio je Aris iz Soluna, Al Ahli iz Dubaija i Petro Atletiko iz Angole.

Radeći kao trener Zvezde i Partizana, vodio je asove kao što su bili Džajić, Ćurković, Santrač, Stepanović, Bjeković, Vukotić, Petković, Bogićević, Filipović, Savić, Pižon Petrović, Miročević, Mrkela...

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