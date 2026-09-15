POGAZIO SVE ŠTO JE PRIČAO: Kako je to Ćuta preleteo?
EKOLOŠKI ustanak odustaje od učešća na vanrednim parlamentarnim izborima zbog odluke da podrže blokadersku listu.
Ranije, lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta otvoreno je kritikovao blokadersku listu.
- Ako neko misli da neko treba da se skloni zato što mu je neko drugi rekao tako onda je to narušavanje osnovnih principa demokratije - nedavno je govorio Ćuta.
Politika
POGAZIO SVE ŠTO JE PRIČAO: Kako je to Ćuta preleteo?
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