Politika

POGAZIO SVE ŠTO JE PRIČAO: Kako je to Ćuta preleteo?

Novosti online

15. 09. 2026. u 17:01

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EKOLOŠKI ustanak odustaje od učešća na vanrednim parlamentarnim izborima zbog odluke da podrže blokadersku listu.

ПОГАЗИО СВЕ ШТО ЈЕ ПРИЧАО: Како је то Ћута прелетео?

Foto: N. Skenderija

Ranije, lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta otvoreno je kritikovao blokadersku listu.

- Ako neko misli da neko treba da se skloni zato što mu je neko drugi rekao tako onda je to narušavanje osnovnih principa demokratije - nedavno je govorio Ćuta.

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