MOSKVA: Zapad mora ozbiljno da shvati upozorenja u vezi sa širenjem nuklearnog oružja

UKIDANjE zabrana na raspoređivanje nuklearnog oružja u nizu zemalja NATO-a predstavlja očigledan preduslov za pojavu takvog oružja tamo bez nadzora, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

„Sve su to očigledni preduslovi za pojavu oružja za masovno uništenje na teritoriji pomenutih zemalja. Ali ne onog oružja za masovno uništenje kojim bi one odgovorno upravljale... već je to oružje za masovno uništenje koje će one preuzeti – zapadnog porekla i pod zapadnom jurisdikcijom – a nad kojim neće imati pravo čak ni da ga pogledaju, a kamoli kontrolišu“, rekla je Zaharova.

Prema njenim rečima, evropske vlasti pokušavaju, pod izgovorom navodne ruske pretnje, da ponovo približe nuklearno oružje granicama Rusije.

„Čime se tačno rukovode vlasti evropskih zemalja koje, pod izgovorom mitske ruske pretnje i u okviru širenja geografskog dometa nuklearnog oružja, pokušavaju da to naoružanje približe ruskim granicama, ustupajući svoje suverene teritorije u tu svrhu i to suprotno volji sopstvenih građana?“, istakla je diplomata, komentarišući odluku Finske da se pridruži projektu takozvanog „naprednog nuklearnog obuzdavanja“, koji promoviše Francuska.

„Između ostalog, ovo takođe značajno olakšava zadatak za našu vojsku za koju se, sa smanjenjem udaljenosti do odgovarajućih objekata, značajno širi spektar raspoloživih sredstava za njihovo gađanje – naravno, u slučaju sukoba“, dodala je Zaharova.

Prema njenim rečima, mesta raspoređivanja nuklearnog oružja koje može da ugrozi Rusiju naći će se u fokusu snaga strateškog obuzdavanja Rusije.

„Realizacija takvog scenarija dovodi do toga, što je surova neminovnost, da će mesta raspoređivanja kapaciteta koji predstavljaju pretnju (konkretno nama), kao i njihova prateća infrastruktura i relevantni komandni centri, biti u fokusu povećane pažnje ruskih strateških snaga obuzdavanja“, naglasila je Zaharova.

Ona je dodala da Moskva poziva „usijane glave“ u Evropi da čuju njena upozorenja u vezi sa potencijalnim posledicama raspoređivanja nuklearnog oružja NATO-a u blizini ruskih granica.

„Savetovali bismo zapadnoevropskim ‘usijanim glavama’ da trezveno sagledaju svet i da naša upozorenja shvate krajnje ozbiljno. Uzgred, bilo bi korisno da ih poslušaju i zvaničnici u Vilnjusu i Helsinkiju – i, uz dužno poštovanje prema narodima tih zemalja, ja ću – bez ikakvog poštovanja – mnoge njihove lidere nazvati diletantima“, rekla je Zaharova.

Ranije je objavljeno da je Finska odlučila da se pridruži projektu takozvanog naprednog nuklearnog obuzdavanja, koji promoviše Francuska.

(Sputnjik)