VEOMA ČUDNOVATO: Evo zbog čega je francuski velikan otpustoi trenera

Ni osvajanje nacionalnog Superkupa uz pobedu nad dvostrukim uzastopnim šampionom Evrope, ni pobeda posle volšebnog preokreta u Ligi šampiona nisu ga spasili otkaza.

Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Dino Topmeler više nije trener Lensa, iako je francuski klub pre samo nekoliko dana ostvario veliku pobedu u Ligi šampiona. Nemački stručnjak je otpušten posle svega šest utakmica, a razlog očigledno nije bio sportski neuspeh.

Topmeler je u julu preuzeo Lens i odmah osvojio prvi trofej, pošto je njegov tim u francuskom Superkupu savladao Pari Sen Žermen sa 1:0. Uspešno je počeo i nastup u Ligi šampiona, pobedom nad Slavijom iz Praga rezultatom 3:2, iako je Lens u 88. minutu gubio sa 1:2.

Predsednik Džozef Ougurlijan je posle tog preokreta čak pozvao Topmelera kako bi mu oduševljeno čestitao. U prvenstvu je Lens osvojio četiri boda u četiri kola, što je trenutno bilo dovoljno za deseto mesto.

Nemački trener je pritom imao ozbiljne kadrovske probleme. Zbog povreda je bio bez šestorice standardnih igrača, pa je priliku pružio velikom broju mladih fudbalera, među kojima su bili Sulejman Sanjan (21), Kilijan Antonio (18), Ismaelo Ganiu (21), Andrija Bulatović (19) i čak 16-godišnji Mezijan Meslub.

Problem je nastao u ponedeljak, kada je klub objavio da je otpustio Nelsona Morgada, Topmelerovog najbližeg saradnika i pomoćnog trenera. Njih dvojica sarađuju još od 2017. godine.

Morgada je, prema navodima nemačkog lista "Bild", nekima u klubu bio previše neprijatan, posebno francuskim članovima stručnog štaba. Od njih je tražio veći angažman i više strasti u radu, što se očigledno nije dopalo svima.

Topmeler se usprotivio odluci kluba da otpusti Morgada, smatrajući da je time rukovodstvo zašlo u njegov delokrug rada. Upravo ta odluka sada ga je koštala posla.

Tako je trener koji je sa Lensom osvojio trofej i započeo Ligu šampiona pobedom dobio otkaz posle samo šest utakmica. U petak bi protiv Monaka na klupi trebalo da bude dosadašnji pomoćni trener Janik Kahuzak.

Dino je inače sin legendarnog stručnjaka Klausa Topmelera koji je 2002. godine vodio Bajer Leverkuzen do tri vicešampionske titule.