Zbog Beograda i finala Lige Evrope! Oglasio se Fabricio Romano, njegova poruka oduševila je sve Srbe!

Najpoznatiji fudbalski insajder se javio na društvenim mrežama.

Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska Srbija je tokom dana iz UEFA saznala fenomenalne vesti!

Beograd je dobio domaćinstvo finala Lige Evrope 2029. godine, što je ogroman uspeh kompletnog sporta u našoj državi. Istovremeno je odluka potvrđena iz evropske "kuće fudbala", dok će utakmica za pehar drugog po jačini UEFA takmičenja biti održana na Nacionalnom stadionu u Surčinu, koji je i dalje u izgradnji.

Naša država će tako po prvi put još od 1976. godine biti domaćin fudbalskog finala nekog takmičenja Starog kontinenta, kada je održana završnica Evropskog prvenstva, gde su igrali Jugoslavija i Zapadna Nemačka, odnosno "plavi" i Holandija u meču za 3. mesto.

Tog 19.juna, pre pola veka, Beograd postao i mesto istorije, kada je Antonjin Panenka izveo čuveni penal, koji po njemu i danas nosi ime.

Osim toga, srpska prestonica je bila domaćin i finala Lige šampiona 1973. godine, tadašnjeg Kupa evropskih šampiona, gde su igrali Ajaks i Juventus na Marakani.

Sada je vreme da se najjači evropski fudbal vrati u Beograd, a zbog toga se oglasio i Fabricio Romano.

🚨🏟️ OFFICIAL: UEFA Europa League next two finals stadiums have been decided. 🏆



2028: National Arena, Bucharest 🇷🇴

2029: National Stadium Serbia, Belgrade 🇷🇸 pic.twitter.com/P63m5aNLCK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Nema sumnje da je njegova objava oduševila sve srpske navijače, koji će kroz tri godine imati priliku da sa lica mesta prate finale Lige Evrope, odnosno, vide na delu novog učesnika Lige šampiona.

Podsetimo, pobednik drugog po jačini UEFA klupskog takmičenja, obezbeđuje direktan plasman naredne sezone u najelitniji evropski rang. Poslednja je to učinila Aston Vila.

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