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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope

Немања Пејчић

14. 09. 2026. u 11:05

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе

Justin Tang / Zuma Press / Profimedia

Hokej

14.00 Norilsk - Jugra ukupno golova +4.5 (1.80)

17.00 Lada - Dinamo Minsk ukupno golova 4-7 (1.55)

19.00 Odenze - Frederikšavn ukupno golova 3-6 (1.90)

Kvota: 5.30

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