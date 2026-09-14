TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Немања Пејчић

14. 09. 2026. u 12:24

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REDAKCIJA "Tipa" vam je za danas spremila dva zanimljiva predloga.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за понедељак

Fredrik Aremyr / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Jugović - Metaloplastika ukupno golova -63.5 (1.70)

18.00 Bugarska - Izrael ukupno poena +139.5 (1.85)

Kvota: 3.15

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