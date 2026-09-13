Partizan - Vojvodina predlozi za klađenje: Forma je na strani crveno-belih, a tradicija na strani crno-belih

Partizan dočekuje Vojvodinu u Humskoj u jednom od najzanimljivijih mečeva ovog kola, a domaćin u ovaj duel ulazi sa velikim imperativom.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su tek 12. na tabeli i daleko su od pozicije koja se od njih očekuje, dok Vojvodina stiže u Beograd kao ekipa iz samog vrha Superlige.

Novosađani su u dosadašnjem delu sezone pokazali znatno više. Imaju šest pobeda i dva poraza, a u poslednjih šest utakmica zabeležili su čak pet trijumfa. Partizan je u istom periodu uspeo da slavi samo dva puta, što najbolje pokazuje razliku u trenutnoj formi.

Ipak, situacija nije tako jednostavna. Vojvodina u poslednjih devet godina ima samo jednu pobedu na gostovanju Partizanu, dok su crno-beli dobili poslednji međusobni duel u Beogradu sa 1:0. Tradicija je, dakle, snažno na strani domaćina, iako su Novosađani u poslednjem susretu dva tima bili ubedljiviji i slavili sa 3:0.

Partizanu bi upravo taj domaći teren mogao da bude najveći adut. Crno-beli su pod velikim pritiskom zbog položaja na tabeli, ali im istovremeno pobeda protiv jednog od najboljih timova prvenstva može predstavljati prekretnicu. Za Vojvodinu je, s druge strane, ovo prilika da potvrdi da odlični rezultati nisu bili slučajnost.

I kada su golovi u pitanju, postoje argumenti za različite scenarije. Jedan deo analiza očekuje tvrdu utakmicu i manje od 2,5 golova, dok drugi predviđaju da bi obe ekipe mogle da zatresu mrežu. Partizan kod kuće mora da napadne, ali bi takav pristup mogao da ostavi prostor gostima koji su u poslednje vreme znatno sigurniji u završnici.

Vojvodina je ove sezone pokazala da ume da iskoristi greške protivnika, a njena trenutna forma svakako zaslužuje respekt. Sa druge strane, Partizan ima kvalitet i iskustvo da odigra daleko bolje nego što njegovo 12. mesto sugeriše. Zbog toga je teško očekivati da će domaćin unapred prepustiti kontrolu utakmice.

Sve ukazuje na duel u kojem će se sudariti dve potpuno različite priče. Vojvodina ima rezultate, formu i samopouzdanje, dok Partizan ima domaći teren, tradiciju i ogroman motiv da konačno napravi rezultat koji bi promenio tok sezone.

Kada se sve sabere, ovo je jedan od mečeva u kojima je opasno gledati samo tabelu. Forma je na strani Vojvodine, ali istorija ovog duela i faktor Humske daju Partizanu sasvim realan osnov da se nada povoljnom ishodu. Upravo zbog toga bi jedan gol mogao da bude presudan u utakmici u kojoj nijedan scenario ne deluje potpuno nerealno.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,45)

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