SRAMNO PRIZNANJE BLOKADERKE AIDE ČOROVIĆ: Plenumašima sam dala desetine hiljada evra

KUVALA sam kao luda danima, bila deo svih grupa koje su pomagale studentima, ali prosto ne mogu da ćutim na gluposti koje oni prave, rekla je Ćorovićeva

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Ostrašćena blokaderka Aida Ćorović priznala je u programu uživo da je plenumašima dala na desetine hiljada evra i dinara, da bi potom otvoreno rekla da od njih sada očekuje da joj se oduže.

Ona je potom je najavila prolivanje krvi na ulicama naše zemlje nakon izbora, a blokaderima još jednom zapretila da "prestanu da prave gluposti".

- Ja sam apsolutno svim srcem uz studente. Prošle godine sam sakupila, pokupila, na desetine hiljada evra i dinara da pomognem studentima. Kuvala sam kao luda danima, bila deo svih grupa koje su pomagale studentima, ali prosto ne mogu da ćutim na gluposti koje oni prave. Ne možete da pričate o Kosovu, da pišete nekakve memorandume i ponavljate matrice koje su nas krajem osamdesetih uvele u ovaj ućas ratni. Ne možete da pričate o "Oluji", a da se pravite mrtvi na Srebrenicu i da ćutite na smrt osuđenog ratnog zločinca - obratila se Ćorovićka blokaderima.

Potom je zapretila da nam pravo nasilje sledi, kako je rekla, tek nakon izbora.

- Ja se bojim vrlo ozbiljnih i dramatičnih meseci koji su pred nama. Sećam se da sam u jednoj emisiji na N1 pre jedno šest, sedam godina, možda pet, šest, rekla da se bojim i vrlo krvavog raspleta. Neću reći građanskog rata jer je možda predramatična reč, ali neke vrste sukoba, neke vrste ozbiljnog i dramatičnog delovanja protiv naroda... Sigurna sam da će ova vlast početi da nas kažnjava onako baš žestoko - iznela je zastrašujuće pretnje Ćorovićka.

Vučić se tim povodom oglasio tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" u blizini Mladenovca, gde su mu novinari postavili pitanje kako komentariše Ćorovićkine izjave.

- Ne znam odakle njoj te desetine hiljade evra, valjda će poreskim organima da objasni odakle ih je dala i kako i zašto i je li to prijavila nekome, te transakcije ili nije prijavila transakcije - naveo je Vučić.

Kako je dodao, sada postoje dojave od različitih ljudi koji su studentima u blokadi davali stotine hiljada evra.

- Sada počinju da se javljaju nadležnim državnim organima za takve stvari. Polako. Na kraju, sve ispliva na videlo. Nema tu velike filozofije - kazao je predsednik Srbije.

(Alo)