uživoPredsednik Vučić prisustvuje taktičkoj vežbi "Pobednik 2026" (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026"
Vežbe u toku
Pešadijski vodovi vrše neutralisanje otrkivenih ciljeva u naseljenom mestu.
MRAP su nastavili sa praćenjem u glavnom pravcu napada, a drugi borbeni ešalon prati prvi borben ešalon.
Pešadija i vozilo Lazar 3M rasporedom štite tenkovski vod M84 protiv protivoklopnih stredstava.
Dejstvo dve baterije "Nora" i četiri dejstvo minobacača 120mm.
Samohodna top haubica "Nora" namenjena je za opštu vatrenu podršku sopstvenih jedinica. Maksimalan domet upotrebom municije na bazi gasa je 41 km, a upotrebom aktivnog reaktivnog projektila čak do 60 km.
Prikazana su i dva savremena višecevna lansera raketa "vampir" i "puls".
Helihopteri "Gama" doleću na ektremno malim visinama prateći konfiguraciju terena i deluju borbenim raketama "Maljutka".
Predstavljeni su i robot-psi "Robodog" koji obezbeđuju prostor i uslova za upad specijalnih timova.
Robodog je namenjen da prvi ulazi u potencijalno minirane objekte i teško vidljive kako bi podržao jedince zajedno sa drugim robotima.
Pokret delova voda za podršku na borbenim vozilima MRAP u akciji.
Ostvareno dejstvo protivoklopne raketne grupe raketom Kornet i Maljutka.
U okviru vežbe prikazano je i dejstvo udarne grupe aviona "orao".
Na video zidu prikazan je desant pripadnika 63. padobranske brigade.
Za izvršenje angažovan je transportni avion C295.
Jedan od najboljih PVO sistema kratkog dometa u Evropi, raketni sistem HQ17 uspešno uništio ciljeve.
Obraćanje generala Nedeljkovića
Prisutnima se najpre obratio brigadni general Nebojša Nedeljković koji je najavio šta će sve moći da bude viđeno tokom današnje vojne vežbe.
Poručio je kako je vrhovni komandant oružanih snaga Vučić dao dozvolu za početak velike združene vojne vežbe "Pobednik 2026".
- Dobro došli na privremeni poligon Pešter. Na osnovu Direktive za obuku, na privremenom poligonu Pešter izvodi se združena taktička vežba sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026". Združena taktička vežba izvodi se po temi "Izvođenje napadne operacije". Združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" izvodi 2. brigada kopnene vojske, ojačana delom jedinica Vojske Srbije. Vežbajuće jedinice: napadnu operaciju izvode uz sadizam i podršku dela jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i specijalnih jedinica. U toku izvođenja vežbe imaćemo priliku da vidimo borbene mogućnosti i efikasnost dela naoružanja i vojne opreme koja je nedavno u operativnoj upotrebi, kao i neke od najsavremenijih ključnih sredstava ratne tehnike u naoružanju Vojske Srbije. Na vežbi učestvuje više od 2.000 pripadnika Vojske Srbije i preko 500 ključnih sredstava ratne tehnike - otkrio je general Nedeljković.
Zatim je nastavio:
"Izvršiću orijentaciju i upoznaću vas sa objektima na kojima će se izvoditi vežba. Koso desno od vas, usamljeni žbun u proseku šume, i dalje sever. Nalazimo se u zahvatu Limsko-pešterskog operacijskog pravca, na privremenom poligonu Pešter u rejonu Dobrog Brda. Severno na 13 km Sjenica, severoistočno na 80 km Kraljevo, na 180 km Beograd, istočno na 37 km Novi Pazar, jugoistočno na 29 km Tutin. Zapadno na 29 km Brodarevo, severozapadno na 43 km Prijepolje. Radi lakšeg praćenja toka vežbe, pojedini delovi poligona obeleženi su brojevima od 1 do 9: reon broj 1, Rudov kamen; 2 i 3, Pusto polje; 4, 5 i 6, Papuča; 7 i 8, Kleča; 9, Tisovac".
Predsednik Srbije stigao je na poligon "Pešter"
Na vežbama prisustvuju Milorad Dodik i Bratislav Gašić, zvaničnici Republike Srpske, kao i predstavnici MUP-a Srbije i Republike Srpske.
"POBEDNIK 2026"
Na privremenom poligonu "Pešter" u toku je završna faza prvog dela združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026", koju u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije.
Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.
Vežbajuće jedinice su na teren izašle sredinom prošle sedmice, a intenzivne aktivnosti na ovom poligonu završavaju se u nedelju 13. septembra, vežbom ojačane taktičke grupe u izvođenju napadne operacije.
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