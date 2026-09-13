KO JE PETAR GUZIJAN KOJI JE PUCAO U POZNANIKA U ZEMUNU? Otac mu je bio predvodnik jedne od najvećih kriminalnih grupa (FOTO)

PUCNjAVA u Zemunu u kojoj je ranjen državljanin BiH Branko B. (46), dobila je potpuni preokret nakon što je u javnost izašla informacija da je obarač povukao sin bivšeg predvodnika jedne od najvećih kriminalnih grupa.

Foto: Čitulje Novosti/Freepik

Naime, prema nezvaničnim informacijama, policiji se telefonskim putem oglasio Petar Guzijan (39), sin Jovana Guzijana Cunera, priznavši da je slučajno ispalio hitac koji je ranio njegovog poznanika Branka u grudi. Međutim, nema informacija da se on fizički predao policiji, piše Telegraf.

Foto: Čitulje Novosti Jovan Guzijan Cuner

Ranjeni Branko B. je sinoć sa teškom prostrelnom ranom u predelu grudi primljen u KBC "Zemun". Zahvaljujući hitnoj reakciji hirurškog tima, on je uspešno operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Ko je Petar Guzijan?

Petar Guzijan je sin Jovana Guzijana Cunera, koji je bio predvodnik jedne od najvećih kriminalnih grupa u Zemunu. Nije bio u žestokim sukobima sa kriminalcima iz drugih delova grada i gotovo uvek se držao samo Zemuna ali tu je bio u sukobu sa Draganom Ugarkovićem Ugarom koji je na kraju ubijen.

Cunera, vođu stare zemunske grupe, ubila je nova ekipa Zemunaca 2002. pored autoputa po naređenju Dušana Spasojevića, koji se tako osvetio za ubistvo svog druga Ugara i ujedno sprečio Cunerovo udruživanje sa Čumetom. Bagzi je vozio audija, a pucali su Mile Luković i Sretko Kalinić.

Ubijen je 5.oktobra 2002. godine oko 22.40 sati u pucnjavi na Novosadskom putu. Bio je sa još dvojicom u crnom "golfu 4". U jednom trenutku put im je preprečio sivi "audi a6" i dva napadača su otvorila vatru na njih, iz automatske puške "kalašnjikov". Ispaljeno je preko 30 metaka, a meta ovog napada bio je upravo Cuner, koji nije imao šanse da preživi.

Foto: MUP Jovan Guzijan Cuner

Ime Petra Guzijana godinama unazad se pojavljuje u izveštajima crne hronike. On je i ranije dovođen u vezu sa vatrenim obračunima na beogradskim ulicama, ilegalnim nošenjem oružja i drugim teškim krivičnim delima.

Sin pokojnog kriminalca Petar Guzijan, ispalio više hitaca iz auta u Dragana Miladinovića Gageca, ali ga nijedan metak nije pogodio. Međutim, naredne godine je uhapšen pod sumnjom da je pokušao da ubije Gageca. Sumnja se da je Petar pucao u Miladinovića jer veruje da je on ubio njegovog oca, čiju je smrt pokušao da osveti.

Petar Guzijan 2020. godine osuđen je u Višem sudu u Beogradu na dve i po godine zatvora zbog neovlašćenog nošenja oružja.