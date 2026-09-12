ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
15.30 Majnc – Ajntraht 1 (1,98)
16.00 Liverpul – Fulam 1 (1,45)
18.30 Bilbao – Elče 1 (1,42)
21.00 Sanderlend – Arsenal 2 (1,50)
Ukupna kvota: 6,12
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