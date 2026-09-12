Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

И.Д.

12. 09. 2026. u 08:46

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Subota

15.30 Majnc – Ajntraht 1 (1,98)

16.00 Liverpul – Fulam 1 (1,45)

18.30 Bilbao – Elče 1 (1,42)

21.00 Sanderlend – Arsenal 2 (1,50)

Ukupna kvota: 6,12

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