NJIMA NOVAC STIŽE DO 17. SEPTEMBRA: Ova 3 znaka horoskopa će se radovati

PERIOD od 11. do 17. septembra mogao bi da donese zanimljive finansijske promene za tri horoskopska znaka.

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Prema astrološkom tumačenju, oni ulaze u period u kojem će videti rezultate prethodnog rada, a novac dolazi kroz trud, rad i spremnost da konačno naplate onoliko koliko vredi njihov rad.

Jarac

Jarčevi bi mogli da dobiju potvrdu da se trud koji su ulagali prethodnih meseci isplatio. Posao koji su radili može da primeti neko ko može odlučiti o njihovoj daljoj karijeri ili većem prihodu.

Zbog toga bi tokom ove nedelje mogla da se pojavi nova poslovna prilika, priznanje ili finansijska nagrada. Jarčevi bi trebalo da prihvate pohvale i da ne umanjuju svoj doprinos. Ono što su dugo gradili sada bi moglo početi da donosi konkretnije rezultate.

Vodolija

Vodolije bi mogle da naprave veliki zaokret u odnosu prema novcu. Uvešće red u finansije i jasno videti gde im novac odlazi, ali i koliko zapravo vredi njihov rad i znanje.

Ovo je posebno povoljan period za one koji imaju dodatni posao, lični projekat ili ideju koju već neko vreme odlažu. Vodolijama novac može doći upravo onda kada se usude da traže ono što zaslužuju, bilo da je reč o većoj zaradi, novom poslu ili naplati usluge.

Škorpija

Škorpije bi mogle da shvate da njihov najveći finansijski problem nije manjak znanja, iskustva ili sposobnosti, već to što često potcenjuju sopstvenu vrednost.

Ako dobiju pohvalu za svoj rad, ponudu za novi posao ili priliku da traže više novca, ne bi trebalo da umanjuju ono što su postigli. Ovo je period u kojem bi trebalo da prestanu da rade „ispod cene“. Finansijski napredak dolazi kada sami sebi priznaju koliko vrede, a onda to jasno pokažu i drugima.

(Alo)