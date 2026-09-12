SILVIJU BALAĆE: Bekali sve svaljuje na trenera

* Bivši fudbaler Politehnike iz Temišvara tipuje mečeve Rumunije 1

FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

MOJ TIP

subota,

ŠEPŠI - KLUŽ 1

Rapid - Voluntari 1

nedelja,

Arđeš - Botošani 2

Korvinul - Univer. Krajova X2

ponedeljak,

U. Kluž - Ocelul 1

FKSB - PETROLUL 1

Šepši mi deluje bolje od Kluža. Gost je po skidanju finansijske blokade doveo čak desetoricu igrača, ali čini mi se da je time samo napravio pometnju u timu.

Điđi Bekali, kontroverzni gazda FKSB, često je znao trenerima da se meša u posao. Opet je to pokušao u ovoj sezoni, da treneru nametne svoje kombinacije. Za tri vezana poraza, naravno, neće okriviti sebe već stratega, koji će dobiti otkaz u slučaju poraza od Petrolula.