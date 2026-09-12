Tip Asova

SILVIJU BALAĆE: Bekali sve svaljuje na trenera

Ж. Урошевић

12. 09. 2026. u 08:51

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* Bivši fudbaler Politehnike iz Temišvara tipuje mečeve Rumunije 1

СИЛВИЈУ БАЛАЋЕ: Бекали све сваљује на тренера

FOTO: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

ŠEPŠI - KLUŽ 1

Rapid - Voluntari 1

nedelja, 

Arđeš - Botošani 2

Korvinul - Univer. Krajova X2

ponedeljak, 

U. Kluž - Ocelul 1

FKSB - PETROLUL 1

Šepši mi deluje bolje od Kluža. Gost je po skidanju finansijske blokade doveo čak desetoricu igrača, ali čini mi se da je time samo napravio pometnju u timu.

Điđi Bekali, kontroverzni gazda FKSB, često je znao trenerima da se meša u posao. Opet je to pokušao u ovoj sezoni, da treneru nametne svoje kombinacije. Za tri vezana poraza, naravno, neće okriviti sebe već stratega, koji će dobiti otkaz u slučaju poraza od Petrolula.

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