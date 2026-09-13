Ružne scene na US openu! Sabalenka pobesnela, divljala po svlačionici, navijači ogorčeni

Elena Ribakina osvojila je US open pobedom nad Arinom Sabalenkokm. Kazahstanka je slavila 2:1 u setovima (6:4, 5:7, 6:2) i tako podigla trofej, dok se rivalka nakon poraza nije ponela nimalo sportski.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Yuki Iwamura

Četiri poraza u poslednjih pet finala ima Arina Sabalenka, te nema sumnje da je i navijače, ali i sebe navikla na poraz.

Frustriranost zbog toga ne krije, ona je nakon ceremonije dodele pehara otišla u svlačionicu gde je olupala reket o pod, a potom ga bacila u kantu za smeće. Taj njen potez naišao je na osudu navijača, koji smatraju da je njen potez neprihvatljiv, a ona ga je ovako pravdala na konferenciji za medije:

@iamaryna When a player breaks the tennis racket, I wish, the player never wins any match in future.

How can a player disrespect the tool, which has given him/her so much fame, money, respect?@BenShelton @usopen @Wimbledon @AustralianOpen @carlosalcaraz @CocoGauff — Sanjay Bordia (@sanjay280363) September 13, 2026

– Veoma je teško kontrolisati emocije kada izgubiš jedno ovakvo finale – objasnila je kako se osećala. Samo sam želela da izbacim frustraciju, jer da je ostala u meni, ne bih mogla ni reč sada da kažem.

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