Ružne scene na US openu! Sabalenka pobesnela, divljala po svlačionici, navijači ogorčeni
Elena Ribakina osvojila je US open pobedom nad Arinom Sabalenkokm. Kazahstanka je slavila 2:1 u setovima (6:4, 5:7, 6:2) i tako podigla trofej, dok se rivalka nakon poraza nije ponela nimalo sportski.
Četiri poraza u poslednjih pet finala ima Arina Sabalenka, te nema sumnje da je i navijače, ali i sebe navikla na poraz.
Frustriranost zbog toga ne krije, ona je nakon ceremonije dodele pehara otišla u svlačionicu gde je olupala reket o pod, a potom ga bacila u kantu za smeće. Taj njen potez naišao je na osudu navijača, koji smatraju da je njen potez neprihvatljiv, a ona ga je ovako pravdala na konferenciji za medije:
– Veoma je teško kontrolisati emocije kada izgubiš jedno ovakvo finale – objasnila je kako se osećala. Samo sam želela da izbacim frustraciju, jer da je ostala u meni, ne bih mogla ni reč sada da kažem.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
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