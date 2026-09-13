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DRONOVI KAO STRŠLJENOVI NAPADAJU UKRAJINCE: Pogledajte kakve su snimke Rusi podelili - Ovog nema ni u akcionom filmovima (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

13. 09. 2026. u 00:20

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POSADE udarnih bespilotnih letelica zasebne brigade trupa bespilotnih sistema „Smerš“ uništile su u pozadinskoj zoni Oružanih snaga Ukrajine, u rejonu naselja Slavjansko-kramatorske aglomeracije u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), dva automobila sa ljudstvom, municijom i vojnom opremom, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

ДРОНОВИ КАО СТРШЉЕНОВИ НАПАДАЈУ УКРАЈИНЦЕ: Погледајте какве су снимке Руси поделили - Овог нема ни у акционом филмовима (ВИДЕО)

ria novosti/printskrin

Prema podacima ministarstva, vozila su otkrivena tokom izviđanja, prenose RIA Novosti.

 - U cilju sprečavanja pokušaja neprijatelja da izvede rotaciju, komanda je donela odluku da uništi otkrivene ciljeve - navodi se u saopštenju.

Nakon dobijanja borbenog zadatka, posade su operativno dostavile FPV dronove na osnovu izviđanih koordinata. Uprkos pokušajima vozača pikapova da izbegnu sudar, oba vozila su preciznim udarima pogođena.

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