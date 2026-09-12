Finale ostalo samo san: Španac zaustavio Srbina!
Srpski teniser Laslo Đere poražen je u polufinalu čelindžera Đenova od Pedra Martinesa iz Španije rezultatom 1:2.
Srpski as tako nije uspeo da se plasira u finale čelindžera u Italiji, jer je Španac slavio po setovima 6:2, 4:6, 5:7.
Đere je ovaj meč započeo promenjivo. Uvodni set je dobio pošto je u osam gemova viđeno čak šest brejkova. Na sreću, većinu je napravio Srbin, koji je rivalu prepustio samo dva.
U drugom setu je Pedro Martines bio daleko bolji i uzvratio je Senćaninu, pa je treći set rešavao pobednika.
Laslo je krenuo dobro, poveo sa 2:0, ali je potom Martines preokrenuo situaciju u svoju korist. Servirao je Pedro za pobedu kod 5:4, nije iskoristio tu šansu, pošto je Đere vratio brejk, ali je zatim još jednom ispustio svoj servis.
Ovoga puta povratka nije bilo, pa je Srbin na kraju ipak propustio šansu da se nađe u finalu. Uprkos porazu, Laslo se vratio u Top 200 i sada zauzima 182. mesto na ATP listi i od ponedeljka imaće 306 bodova.
Preporučujemo
Paunoviću stigle očajne vesti: Kapiten preskače početak Lige nacija?!
12. 09. 2026. u 18:27
Šta bi bilo da su igrali? Grci bez sedmorice deklasirali šampiona Srbije!
12. 09. 2026. u 19:21
Obradoviću puk'o film: Bivši trener Partizana povukao iznenadan potez!
12. 09. 2026. u 16:15
Jedno od najzvučnijih transfera u ABA ligi?! Nikola Mirotić potpisuje za Budućnost
12. 09. 2026. u 18:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)