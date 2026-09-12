Finale ostalo samo san: Španac zaustavio Srbina!

Srpski teniser Laslo Đere poražen je u polufinalu čelindžera Đenova od Pedra Martinesa iz Španije rezultatom 1:2.

Foto: Daniel LEAL / AFP / Profimedia

Srpski as tako nije uspeo da se plasira u finale čelindžera u Italiji, jer je Španac slavio po setovima 6:2, 4:6, 5:7.

Đere je ovaj meč započeo promenjivo. Uvodni set je dobio pošto je u osam gemova viđeno čak šest brejkova. Na sreću, većinu je napravio Srbin, koji je rivalu prepustio samo dva.

U drugom setu je Pedro Martines bio daleko bolji i uzvratio je Senćaninu, pa je treći set rešavao pobednika.

Laslo je krenuo dobro, poveo sa 2:0, ali je potom Martines preokrenuo situaciju u svoju korist. Servirao je Pedro za pobedu kod 5:4, nije iskoristio tu šansu, pošto je Đere vratio brejk, ali je zatim još jednom ispustio svoj servis.

Ovoga puta povratka nije bilo, pa je Srbin na kraju ipak propustio šansu da se nađe u finalu. Uprkos porazu, Laslo se vratio u Top 200 i sada zauzima 182. mesto na ATP listi i od ponedeljka imaće 306 bodova.

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