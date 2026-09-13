"ZA KOGA ĆETE GLASATI?" Blokader napravio haos na letu Air Serbia, spomenuo bombu, avion evakuisan
SINOĆ su putnici Air Serbia, koji su se vracali sa letovanja iz Tunisa doziveli veliku neprijatnost i pretrpeli izuzetan strah, a sve zahvaljujući poznatom blokaderskom blokaderu iz Zrenjanina koji je celom avionu pretilo da je terorista iz Maroka i da je u avionu postavljena bomba!
Naime, ulazeći u avion Air Serbia, putnik N. M. iz Zrenjanina, prvo je bahato pitao kabinsko osoblje "Za koga cete glasati"?!
Stjuardesa je profesionalno odreagovala i nije komentarisala pitanje, već je putniku poželela dobrodošlicu na let i zamolila ga da stavi svoj prtljag u prostor predviđen za to, iznad sedišta.
Na to je sumanuti blokader, koji je dobro poznat sa blokaderskih skupova u Zrenjaninu, rekao:
- Šta ako imam bombu?! Ja sam terorista iz Maroka!! - a sve to čuli su i drugi putnici koji su bili u blizini!
Poznato je da je reč bomba i slične reči, po međunarodnim pravilima STROGO ZABRANjENA U AVIONIMA i na to osoblje MORA ODMAH DA REAGUJE!
Pritom, da zlo bude veće, da opasnost bude još očiglednija, blokader terorista je to sve izgovorio tačno dan posle 25te godišnjice zloglasnih terorističkih napada Al Kaide avionima u Americi.
Osoblje aviona je odmah reagovalo, pozvane su bezbednosne službe na aerodromu u Monastiru i na žalost svih putnika, avion je PO PRAVILIMA SLUŽBE, potpuno ispražnjen, svi putnici, sav prtljag, i tako je blokaderska teroristička bitanga uništila letovanje brojnim porodicama, maloj deci, naneo ekonomsku štetu našoj nacionalnoj kompaniji, let je kasnio četiri sata, a blokader je ostao na informativnom razgovoru u Monastiru!
Narode, to što je Srbija dve godine tolerisala blokaderski terorizam, njih je nažalost uverilo da će i svet to da im toleriše, ali tamo se za terorizam u sekundi odgovara!
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