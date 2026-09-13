"ZA KOGA ĆETE GLASATI?" Blokader napravio haos na letu Air Serbia, spomenuo bombu, avion evakuisan

SINOĆ su putnici Air Serbia, koji su se vracali sa letovanja iz Tunisa doziveli veliku neprijatnost i pretrpeli izuzetan strah, a sve zahvaljujući poznatom blokaderskom blokaderu iz Zrenjanina koji je celom avionu pretilo da je terorista iz Maroka i da je u avionu postavljena bomba!

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Naime, ulazeći u avion Air Serbia, putnik N. M. iz Zrenjanina, prvo je bahato pitao kabinsko osoblje "Za koga cete glasati"?!

Stjuardesa je profesionalno odreagovala i nije komentarisala pitanje, već je putniku poželela dobrodošlicu na let i zamolila ga da stavi svoj prtljag u prostor predviđen za to, iznad sedišta.

Na to je sumanuti blokader, koji je dobro poznat sa blokaderskih skupova u Zrenjaninu, rekao:

- Šta ako imam bombu?! Ja sam terorista iz Maroka!! - a sve to čuli su i drugi putnici koji su bili u blizini!

Poznato je da je reč bomba i slične reči, po međunarodnim pravilima STROGO ZABRANjENA U AVIONIMA i na to osoblje MORA ODMAH DA REAGUJE!

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Pritom, da zlo bude veće, da opasnost bude još očiglednija, blokader terorista je to sve izgovorio tačno dan posle 25te godišnjice zloglasnih terorističkih napada Al Kaide avionima u Americi.

Osoblje aviona je odmah reagovalo, pozvane su bezbednosne službe na aerodromu u Monastiru i na žalost svih putnika, avion je PO PRAVILIMA SLUŽBE, potpuno ispražnjen, svi putnici, sav prtljag, i tako je blokaderska teroristička bitanga uništila letovanje brojnim porodicama, maloj deci, naneo ekonomsku štetu našoj nacionalnoj kompaniji, let je kasnio četiri sata, a blokader je ostao na informativnom razgovoru u Monastiru!

Narode, to što je Srbija dve godine tolerisala blokaderski terorizam, njih je nažalost uverilo da će i svet to da im toleriše, ali tamo se za terorizam u sekundi odgovara!