Sabalenka ili Ribakina? Jedna je šampionka US Opena i prva na svetu, a druga totalna gubitnica!

Kazahstanska teniserka Jelena Ribakina osvojila je US Open, pošto je u finalu savladala Beloruskinju Arinu Sabalenku rezultatom 2:1 (po setovima 6:4, 5:7, 6:2).

AP Photo/Adam Hunge

Spektakularan meč priredile su trenutno dve najbolje teniserke VTA liste i pokazale zašto dominiraju svetskim vrhom.

U reprizi ovogodišnjeg finala Australijan opena, kada je Kazahstanka slavila, uspela je da ponovi isto i neverovatnom igrom stigne do trijumfa.

Ipak, bez obzira na trijumf i pre meča se znalo da će doći, od ponedeljka do rokade na prvom mestu VTA liste, odnosno, da će Jelena Ribakina prvi put u karijeri preuzeti presto ispred Arine Sabalenke, ali je u finalu želela da pokaže zašto ga zaslužuje.

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Tako je Beloruskinja posle 99 nedelja provedenih na tronu svetske rang liste, prepustila lidersku poziciju najvećoj rivalki i sve izgubila. Od titule u Njujorku do prve pozicije.

Odigrala je sjajno prvi set i dobila ga za 46 minuta, načinivši samo jedan brejk. Bilo je to u petom gemu, Ribakina je iznenadila protivnicu i povela sa 3:2. Iskoristila je prvu brejk priliku u meču, kod rezultata 30:40 i oduzela servis Beloruskinji.

TOP OF THE WORLD 🌎



Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

I kod vođstva Kazahstanke od 4:2, Sabalenka je bila prinuđena da spasava novu brejk loptu od svoje rivalke, ali se na kraju izvukla i uspela da smanji minus na 3:4.

Međutim, druga teniserka sveta je kod 5:4 odservirala duplu grešku, ali je Arina ponovo napravila neiznuđenu, izvukla se jednom, ne i drugi put, pa je Ribakina za manje od sat vremena povela sa 1-0 u setovima.

U drugom setu, koji je trajao 12 minuta duže od prvog, vodila se rovovska bitka. Čak je Kazahstanka već u trećem gemu mogla da stekne prednost, imala je tri brejk prilike, ali se Beloruskinja odbranila i sačuvala svoj servis (2:1).

Elena Rybakina is running away with it!



She leads Sabalenka 3-1 in the third set. pic.twitter.com/e1pFm7eaOG — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Isto je bilo i kod vođstva Sabalenke 5:4, kada joj je Ribakina poklonila dve vezane brejk i set lopte, da bi kod 15:40 odservirala četiri vezana poena i izjednačila na 5:5.

Mučila se Arina u maratonskom 11. gemu, suočavala se sa potencijalnim brejk loptama, međutim, na kraju se odbranila (6:5) i u narednom novim brejkom, slavila sa 7:5 i izjednačila u setovima na 1-1!

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

Već u prvom gemu trećeg seta, Ribakina je imala brejk priliku, ali se Beloruskinja odbranila, da bi u narednom Kazahstanka "sa nulom" poentirala.

Što nije uspela tada, šampionka Australijan opena ispravila je u narednom gemu i kod vođstva 40:15 realizovala drugu šansu da oduzme servis Sabalenki i povede sa 2:1 u odlučujućem setu.

Držala je Jelena čvrsto svoj servis Jelena, ne dozvolivši Arini ni da joj pripreti, kada su u pitanju brejk lopte. Postepeno je povećavala svoje vođstvo (4:2), da bi duplom greškom Abalenke, Ribakina stigla do mogućnosti da napravi dupli brejk. Uspela je u tome, a potom odservirala za novi veliki trijumf nad Arnom Sabalenkom od 6:2, odnosno, konačnih 2-1 u setovima!

Sada Ribakina može da se pohvali sa tri Grend slema, pošto je posle premijernog trijumfa na Vimbldonu (2022.) dodala ovogodišnje pehare iz Melburna i Njujorka, pa joj jedini koji nedostaje da upotpuni kolekciju je onaj sa Rolan Garosa.

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