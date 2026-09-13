HLADNI FRONT STIGAO U SRBIJU! Moguć jutarnji mraz, a ovog datuma biće uslova za jaču ciklogenezu
HLADNI front stigao je u Srbiju tokom vikenda i oborio drastično temperaturu širom zemlje. Danas je moguće još jedno prolazno naoblačenje i pljuskovi ponegde, a temperature će biti bez veće promene.
Zahlađenje je slomilo poslednji trzaj veoma toplog vremena na jugu i istoku, nadalje će biti osetno svežije uz temperature tipične za ovaj deo godine.
- Sredinom sledeće nedelje na kratko će biti malo toplije uz maksimume od 22 do 27 stepeni, ali u sledeći četvrtak prolazna kiša i novo osveženje. Još jedno prolazno naoblačenje uz pljuskovite padavine se očekuje oko 20. septembra, dok bi posle 26. septembra moglo biti uslova za jaču ciklogenezu u našoj blizini koja bi ukoliko se dogodi mogla doneti konretniju kišu i istoku regiona - najavio je Marko Čubrilo.
Ciklogeneza, inače, označava proces nastanka i razvijanja ciklona. Jednostavnije rečeno, ciklogeneza je trenutak kada se na određenom području formira jaka vremenska nepogoda ili polje niskog pritiska koje sa sobom donosi znatno pogoršanje vremena, pojačanje vetra i veći pad temperature.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je osetno hladnije vreme u Srbiji, uz temperature koje će se narednih dana vratiti u okvire prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
Prema prognozi RHMZ-a, i tokom ove sedmice jutra će biti sveža, dok će dnevne temperature uglavnom biti između 23 i 27 stepeni. U pojednim planinskim predelima moguć jutarnji mraz.
Vreme će biti promenljivo sa sunčanim intervalima, a novi talas kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se u utorak i petak.
RHMZ upozorava i na nizak vodostaj. Na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
Na Kolubari sa pritokama, Jadru, Toplici, Vlasini, pritokama Zapadne i Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili biološkom minimumu.
(Kurir)
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