Adžić se oglasio nakon debija za Železničar, imao poruku i za Zvezdu

Posle tri nedelje intenzivnog rada i prilagođavanja ekipi, Luka Adžić upisao je prve minute u plavo-belom dresu, a svoje utiske izneo je za klupski sajt Železničara!

FOTO: FK Železničar

Luka, ima li lepšeg debija od pobede sopstvenog tima? Ipak, koliko je uzbuđenje posle toliko godina u fudbalu?

– Jako sam srećan što sam debitovao pobedom u novom klubu. Najlepše je kada prve minute u novom dresu upišete na ovakav način. Sada je sve nekako lakše i verujem da će ovaj trijumf biti dodatni podsticaj za ono što nas očekuje.

U Železničar si došao pre manje od mesec dana. Kako bi opisao period iza sebe? Vredno si radio sa kondicionim trenerima kako bi uhvatio ritam ekipe.

– Radio sam naporno tokom ove tri nedelje kako bih što je brže moguće uhvatio ritam ostatka ekipe. Imao sam dužu pauzu pre dolaska u klub, ali mislim da sam se brzo adaptirao. Verujem da će svakim danom biti sve bolje. Imam ogromnu želju i motivaciju, tako da mislim da sve ide svojim tokom.

U međuvremenu je u Železničar stigao i Srđan Plavšić. Kako ti sada izgleda ekipa, bez obzira na određene rezultatske izazove, i šta misliš da joj vas dvojica možete doneti?

– Momci već duže vreme igraju zajedno i dobro se poznaju. To je veoma talentovana grupa sa velikim potencijalom. Mislim da ćemo Srđan Plavšić i ja mnogo doprineti ovoj ekipi i doneti dodatnu dozu iskustva, pogotovo u odlučujućim trenucima i važnim utakmicama.

Pred ekipom je reprezentativna pauza, koja će ovog puta trajati tri nedelje. Koliko će vam značiti da dodatno podignete nivo forme, a novim igračima da se još bolje uklope u ideje trenera Radomira Kokovića?

– Meni će ova pauza sigurno značiti. Mislim da je pravi trenutak da još detaljnije prođemo sve što je potrebno, da se dovoljno upoznamo sa saigračima i još bolje uđemo u rad trenera. Verujem da ćemo imati priliku da dodatno unapredimo formu i da se još bolje pripremimo za ono što nas očekuje.

Naredna utakmica očekuje vas protiv Crvene zvezde na domaćem terenu. Kakva su očekivanja pred taj susret?

– Očekuje nas jedna veoma teška utakmica protiv Crvene zvezde u četvrtak. Spremni ćemo dočekati taj susret i dati svoj maksimum na terenu.