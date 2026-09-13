Bruka i sramota: Sabalenka "poludela", opsovala snimatelja

Elena Ribakina osvojila je US open pobedom nad Arinom Sabalenkokm. Kazahstanka je slavila 2:1 u setovima (6:4, 5:7, 6:2) i tako podigla trofej, dok se rivalka nakon poraza nije ponela nimalo sportski.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Četiri poraza u poslednjih pet finala ima Arina Sabalenka, te nema sumnje da je i navijače, ali i sebe navikla na poraz.

Frustriranost zbog toga ne krije, a ispoljava je na onima koji su najmanje krivi. Kada ju je nakon meča kamera usnimila bila je jako neprijatna prema kamermanu. Dok ju je snimao odmahivala je rukom uz pogrdnu poruku "od***i" upućenu njemu.

Sabalenka büyük bir sporcu olduğu için yenilgiyi tabiki hazmedemiyor, ancak burada sınırı geçiyor malesef pic.twitter.com/KZemgAqx6R — Dodikan #Tennis (@Dogukandilber) September 12, 2026

"U pobedi se ne ponesi, u porazu se ne ponizi", reklo bi se da Sabalenka ne zna za ovu uzrečicu...

Da stvar bude gora, Sabalenka je nakon ceremonije u svlačionici razbila reket.

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