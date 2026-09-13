Lionel Mesi je postigao 928. gol u karijeri, Srbinov tim ipak šokirao Majami
Fudbaleri Intera i Nešvila odigrali su danas u Majamiju bez pobednika, 2:2 u derbi meču MLS lige.
Kod domaćih, u listu strelaca upisali su se Rid Bejker-Vajting (autogol) u 19. i Lionel Mesi u 62. minutu. Oba gola za Nešvil postigao je Sem Saridž u 4. i 90+1. minutu.
Fudbaleri Nešvila su prvi na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 54 boda, dok je Inter iz Majamija drugi sa 45.
Fudbaleri Los Anđeles Galaksija i Sijetl Saundersa odigrali su u Karsonu bez pobednika, 1:1. LA Galaksi je poveo u 44. minutu golom Marka Rojsa iz penala, a bod gostima je doneo Pol Ariola u 81. minutu.
Srpski fudbaler Dejan Joveljić bio je starter u ekipi iz Sijetla, a zamenjen je u 79. minutu.
Fudbaleri LA Galaksija se trenutno nalaze na 10. mestu na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 30 bodova, dok je Sijetl na 13. poziciji sa 28.
Treba istaći da je Lionel Mesi u ovom meču postigao 928. gol u karijeri.
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