Otac mu legenda Partizana, on dao dva gola za dva minuta i spasio Milan velike bruke

FUDBALERI Lacija i Milana odigrali su sjajan meč. Na kraju nije bilo pobednika, a "orlovi" iz Rima imaju mnogo razloga za nezadovoljstvo. Vodili su 2:0, a meč je na kraju završen nerešenim ishodom 2:2. Glavna figura ovog meča bio je momak kog je život povezao sa Partizanom.

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Košmarno prvo poluvreme odigrao je Milan. Mateo Kančelijeri je u 10. minutu Rimljanima doneo prednost, koju je u 39. minutu na 2:0 uvećao Tijani Noslin.

Na scenu je u drugom poluvremenu stupio Dijego Moreira. Ušao je u poluvremenu, a potom za svega dva minuta postigao dva pogotka i izrastao u heroja crno-crvenih.

KO JE DIJEGO MOREIRA?

Ako vam ime Dijega Moreire zvuči poznato, u pravu ste. Radi se o sinu nekadašnjeg miljenika navijača Partizana Almamija Moreire, koji je igrama u dresu "parnog valjka" stekao kultni status među "grobarima".

Almami je u Partizan stigao 2007. godine, proveo je u crno-belom dresu četiri godine, odigravši 88 utakmica uz 23 postignuta gola.

U vreme kada je njegov otac nastupao za Partizan Dijego je imao tri godine, a čak i sam je u mladosti govorio da bi voleo da jednom zaigra u Partizanu.

Putevi ga nisu doveli u Humsku, nastupao je za mlađe kategorije Standarda iz Liježa, potom Benfike, Čelsija, Liona i Strabura, pre nego je stigao u Milan.

Inače, Mreira je nastupao za mlađe kateogrije Porutgalije, ali je odlučio da odabere selekciju Belgije.

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