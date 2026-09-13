Svet

"DOSTA SMO POSTIGLI" Kušner: Kijev bi mogao da se povuče na granice koje je Rusija odredila

В.Н.

13. 09. 2026. u 07:14

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SAVETNIK i zet američkog predsednika Džared Kušner izjavio je da bi Ukrajina mogla da se povuče na granice koje je odredila Rusija kako bi se postigao mirovni dogovor, ali da Kijev trenutno ne želi da pristane na ruske uslove.

ДОСТА СМО ПОСТИГЛИ Кушнер: Кијев би могао да се повуче на границе које је Русија одредила

Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

Kušner je rekao, govoreći putem video-linka na konferenciji o evropskoj strategiji "Jalta" održanoj u Kijevu, da je cilj Sjedinjenih Američkih Država, kao posrednika u pregovorima, da olakšaju pronalaženje rešenje koje odgovara i Moskvi i Kijevu, preneo je TASS.

"Mislim da smo dosta postigli. Nastavićemo da radimo na svim ovim elementima kako bismo, kada budemo spremni da sklopimo dogovore, mogli da ih sprovedemo u delo", naveo je Kušner.

Istovremeno, Unian je preneo da je Kušner rekao na toj konferenciji da je mirovni sporazum gotovo u potpunosti postignut, kao i da se SAD nadaju trilateralnim razgovorima o okončanju rata u Ukrajini, navodeći da još nije usaglašena "zajednička vizija između strana".

Kušner je naveo da je američki tim zadovoljan povodom poslednje runde razgovora u Moskvi i Kijevu i da se nada da će uskoro biti održan trilateralni sastanak.

Unian, takođe, prenosi Kušnerovu izjavu da najteže pitanje u rešavanju ukrajinskog sukoba ostaje teritorijalno pitanje.

"Najteže pitanje, kao i ranije, ostaje teritorijalno. Mislim da je to očigledno donekle određeno onim što se dešava na bojnom polju, gde je situacija u tom pogledu prilično dinamična", naveo je Kušner.

Istakao je da ako Ukrajina želi da se povuče na liniju Donbasa, onda je očigledno ostatak sporazuma već razrađen i dogovoren.  

"Trenutno, Ukrajina to ne želi da uradi. I naravno, naš posao kao posrednika jeste da utvrdimo kako možemo pronaći kreativno rešenje koje ne protivreči njihovim željama i pomaže im da ostvare svoj cilj, a istovremeno nam omogućava da ubedimo Rusiju da okonča sukob na način da se, nadamo se, obe strane mogu kretati napred u okviru koji onemogućava da se nešto slično ponovi u budućnosti", naveo je Kušner.

Kušner i specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof posetili su Moskvu 5. septembra, kada ih je primio ruski predsednik Vladimir Putin.

Vitkof i Kušner su se zatim 6. septembra sastali sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu. 

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da su Putin i američki predsednik Donald Tramp imali telefonski razgovor 8. septembra.

Rusija je više puta potvrdila svoju posvećenost rešavanju ukrajinske krize diplomatskim putem, ali navodi da kijevske vlasti nisu spremne da reše sukob u pregovorima.
 

(Tanjug)

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