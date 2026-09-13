KO JE I ZAŠTO MONTIRAO LAŽNI HUK "ZVUČNOG TOPA": Evo kako je pakovana opasna psihološka operacija

OTKRIVENO je i kako je u tome učestvovala "Radio Grocka".

Foto: Printskrin

Istraga Višeg javnog tužilaštva, prema navodima članka, pokazala je da je afera o 'zvučnom topu' bila unapred montirana kako bi se Aleksandar Vučić predstavio kao monstrum.

Kao ključni dokaz navodi se analiza snimaka sa protesta 15. marta, jer su identični video-zapisi imali različit tonski zapis, a na nekima je huk naknadno pojačan.

Među prvima je priču plasirao Aleksandar Radić, i zbog sumnje u pripremanje dela protiv ustavnog uređenja za njim je raspisana poternica.

Istraga koju je Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovelo vezano za optužbe pojedinih opozionih političara, samozvanih analitičara, studenata i blokaderskih mediji, da je tokom protesta 15. marta prošle godine vlast upotrebila "zvučni top" u potpunosti je ogolila namere onih koji su pokušali da montiraju ovu aferu!

Iz svih prikupljenih dokaza proizilazi da je lažna afera "zvučni top" za cilj imala samo da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić optuži, osudi i u domaćoj i međunarodnoj javnosti predstavi kao monstrum koji je spreman da puca u svoju decu!

Detaljna istraga potpuno je raskrinkala i do detalja otkrila je da se ideja o plasiranju ove laži kod studenata blokadera rodila mesecima pre nego što je samozvani vojni analitičar Aleksandar Radić priključio planu za obojenu revoluciju.

U prilog tome svedoči činjenica da su tokom predistražnog postupka povodom okolnosti smrti studentkinje i okolnosti pod kojima je došlo do zapaljenja pirotehničkih sredstava na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta privremeno oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronaden i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi - Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, kako je posle pretresa saopšteno iz tužilaštva, tema diskusije bio „zvučni top", te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top".

Foto: Printskrin

Da je cela akcija unapred isplanirana, svedoči veštačenje komunikacije na dan protesta.

Naime, utvrđeno je da je Radić 15. marta prošle godine u 20.53 sati novinarki N1 poslao poruku da je na snimku koji je objavio profil "Alef Pendule" čuje da je upotrebljeno zvučno oružje, odnosno "zvučni top koji poseduje MUP Srbije".

Po planu, koji je očigledno unapred osmišljen, usledila je lavina izjava i priloga na blokaderskim medijima.

- Upotrebio si zvučni top. Pucao si na građane dok su u tišini odavali počast žrtvama tvog režima. Čoveče pucao si na narod koji mirno protestvuje - priključio se kreiranju lažne afere jezivim optužbama koje je objavio na društvenim mrežama i Zdravko Ponoš, koji je o ovom pokušaju manipulacije održavao kontakt i koordinirao sa Radićem.

Međutim, u komunikaciji sa istomišljenicima od kojih su neki prvih dana iskazali sumnju u Radićeve tvrdnje da je upotrebljen zvučni top, prema prikupljenim dokazima, on je sam ogolio istinu koju su utvrdili i istražni organi - napisao je "nije važno, bitan je cilj. Ovo je PSY OP".

- Da je reč o "psihološkoj operaciji" koja je bila usmerena na demonizaciju Aleksandra Vučića i njegove porodice prvi je priznao onaj koji je i plasirao izmišljenu aferu "zvučni top", jer je skraćenica PSY OP koju je upotrebio, odnosi upravo na to. U ovoj operaciji, redom su mu se priključi Ponoš, studenti Fakulteta dramskih umetnosti, Marinika Tepić. Prikupljeni dokazi jasno ukazuju da je Marinika Tepić sama kontaktirala Radića u nameri da joj "pomogne da sve politizuje" i da pokušava da "peca", odnosno da lovi u mutno i da se nada da će naći način da im ova izmišljena afera prođe u narodu - objašnjava izvor Kurira iz istrage kako je počela višemesečna kampanja vođena u blokaderskim medijima i na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin

U svojim izjavama išli su toliko daleko da su iznosili tvrdnje da je lično Aleksandar Vučić naredio korišćenje oružja i "pucanje na našu decu".

Međutim, kako otkriva naš sagovornik, jedan od ključnih dokaza da je cela afera neuspešna montaža, isplivao je vrlo brzo i to na njima bliskom mediju.

- S obzirom na to da su na društvenim mrežama 15. marta 2025, ali i u narednim danima objavljeni brojni video snimci momenta prekida petnaestominutne tišine, tužilaštvo je s ciljem utvrđivanja kompletne istsine naložilo analizu snimaka. Najpre je izvršen uvid u 11 snimaka koji su postavljeni na youtube profilima. Utvrđeno je da se na tri video snimka čuje neobičan huk, dok se iako svi video zapisi snimaju isti momenat, na osam zvuk ne čuje, već se čuju isključivo pištaljke, trube i komešanje. Iskusnim stručnjacima nije promaklo da identičan video snimak objavljen, sa istog mesta, ima različit tonski zapis. Snimak na fejsbuk profilu blokaderskog medija Radio Puls Grocka skrenuo je posebnu pažnju, jer je ključna razlika, iako je reč o identičnom video zapisu kao na dva na kojima se huk čuje, to što ga na njemu nema - otkriva izvor Kurira iz istrage.

Inače, profil ove radio stanice podržava proteste i politički je negativno nastrojen prema predsedniku Srbije i SNS-u.

- Dakle, video snimci "Najbolji snimak ZVUKA ZVUČNOG TOPA na protestu u Beogradu. Pojačaj do kraja", "Pojačaj da čuješ - Zvučni top - VRATITE nam Srbiju" i snimak na "Puls Radio Grocka" apsolutno su vizuleno identični, ali se razlikuju po zvuku. Zaključak je da je blokaderski Radio Grocka najverovatnije nenamerno objavio pravi snimak, na kom se čuje zvuk ali daleko slabijeg intentziteta, dok su identični snimci potom objavljeni na dva druga profila prerađeni, odnosno na njima je značajno pojačan zvuk kako bi se preko njih građanima plasirala neistina o upotrebi "zvučnog topa" - objašnjava kako je jedan od ključnih dokaza u istrazi postao upravo snimak blokaderske radio stanice, koja ga je prva i objavila.

Zaključak do kog su stručnjanci došli jeste da je ovaj snimak, najverovatnije naknadno pojačavan a sve s ciljem da se se sprovede "psihološka operacija" koju je upravo Radić koji je u javnosti i plasirao ovu laž prvi pomenuo.

- Psihološka operacija koju su pokušali da sprovedu je psihološki rat koji obuhvata propagandu, širenje glasina, dezinformisanje, spinovanje i na kraju obojenu revoluciju. Iz svih prikupljenih dokaza jasno je da je grupa koja je stajala iza montiranja ove afere pokušala da sprovede aktivnosti usmerene na destabilizaciju institucija, izazivanje tenzija u društvu i da predsednika države predstave kao pretnju za bezbednost građana - zaključuje naš sagovornik.

Podsetimo, u junu ove godine Viši sud u Beogradu na predlog Višeg javnog tužilaštva, raspisao je poternicu za Aleksandrom Radićem zbog sumnje da je izvršio krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije. Kako je tada saopšteno iz tužilaštva, nakon što je po naredbi sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu obavljen pretres i veštačenje oduzetog mobilnog telefona od osumnjičenog i drugih elektronskih uređaja, on je pobegao iz Srbije.

(Kurir)