DAMIR MIRVIĆ: Sent Truden potapa Beveren
* Bivši fudbaler Genta, analizira parove Belgije 1
MOJ TIP
subota,
BEVEREN - ST. TRUDEN 2
Vesterlo - Standard X2
OUD HEVERLE - SERKL BRIŽ GG
St. Žiloaz - Lomel 1
nedelja,
Briž - Antverpen 1
Genk - Gent 1
Varegem - Šarlroa GG
Luvije - Kortrijk 0-3
Sent Truden igra dobro ove sezone. Za mene neće biti iznenađenje „potopi“ Beveren u njegovom dvorištu. Dvojka je fiks, koliko i gol sa obe strane u okršaju Oud Heverlea sa Serkl Brižom, u kome domaćin želi da se pokrene posle pet poraza u nizu.
Fudbaleri Sent Žiloaza bi lako trebalo da preskoče Lomel.
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
12. 09. 2026. u 08:06
NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
12. 09. 2026. u 07:57
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
12. 09. 2026. u 08:46
BOJAN ZAJIĆ: U Raufošu bez plate tri meseca
12. 09. 2026. u 08:48
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Partizan položio prvi test: Crno-beli pobedili bivšeg trenera Zvezde! Evo ko je sledeći rival!
Košarkaši Partizana pobedili su večeras Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83:71 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.
31. 08. 2026. u 21:42
Komentari (0)