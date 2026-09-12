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DAMIR MIRVIĆ: Sent Truden potapa Beveren

Ж. Урошевић

12. 09. 2026. u 08:53

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* Bivši fudbaler Genta, analizira parove Belgije 1

ДАМИР МИРВИЋ: Сент Труден потапа Беверен

Peter De Voecht / PsnewZ / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

BEVEREN - ST. TRUDEN 2

Vesterlo - Standard X2

OUD HEVERLE - SERKL BRIŽ GG

St. Žiloaz - Lomel 1

nedelja, 

Briž - Antverpen 1

Genk - Gent 1

Varegem - Šarlroa GG

Luvije - Kortrijk 0-3

Sent Truden igra dobro ove sezone. Za mene neće biti iznenađenje „potopi“ Beveren u njegovom dvorištu. Dvojka je fiks, koliko i gol sa obe strane u okršaju Oud Heverlea sa Serkl Brižom, u kome domaćin želi da se pokrene posle pet poraza u nizu.

Fudbaleri Sent Žiloaza bi lako trebalo da preskoče Lomel.

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