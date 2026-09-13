OD 15.500 DO 85.000 DINARA POMOĆI: Na ove naknade PIO fonda penzioneri imaju pravo

OSIM penzije, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u Srbiji garantuje i druga prava, poput naknada za telesno oštećenje i za pomoć i negu drugog lica.

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Ostvarivanje ovih prava potpuno je nezavisno od radnog ili penzionog statusa korisnika, pa ih jednako mogu koristiti zaposleni, preduzetnici, poljoprivrednici i penzioneri.

Naknada za pomoć i negu drugog lica

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi.

Kada organ veštačenja Fonda proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled. Korisniku koji se bez opravdanih razloga ne odazove na zakazani kontrolni pregled, isplata ove naknade se obustavlja.

Naknada za pomoć i negu drugog lica iznosi 37.218,46 dinara, a prima je oko 87.000 korisnika. Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10. april 2003. godine, usklađuje se na isti način kao i penzije i nije uslovljena visinom drugih primanja.

Naknadu možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj ste smešteni, na devizni račun u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

Naknada za telesno oštećenje

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Visina novčane naknade za telesno oštećenje iznosi 15.507,27 dinara i određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja od 30% do 100% (o čemu odlučuje organ veštačenja Fonda), od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Naknadu možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj ste smešteni, na devizni račun u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

Naknada za pogrebne troškove

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje licima koja su snosila troškove sahrane umrlih korisnika penzije od 1. decembra 2025. godine iznosi 85.686 dinar za sve kategorije korisnika penzija.

(Mondo)