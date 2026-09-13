Gde će vam duša!? Provocirali Neveša zbog Dioga Žote, on im ovako uzvratio

Deklasirao je Al Hilal Al Tavon, rezultat je bio 6:0, a navijači gostiju poneli su se krajnje neprimereno.

FOTO: Tanjug/Sammy Kogan/The Canadian Press via AP

Na terenu je postojao jedan tim, zbog toga je Žarko Lazetić odmah nakon meča dobio otkaz, ali navijači Al Tavona sramotno su provocirali Rubena Neveša.

Naime, tokom utakmice u jednom trenutku nekoliko navijača počelo je da provocira Neveša time što je uzvikivalo ime pokojnog Dioga Žote koji je tragično izgubio život.

Neveš se okrenuo ka njima i pokazao klasu. Podigao je prste ka nebu uz poruku "Bog sve ovo vidi".

🚨 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: Ruben Neves' reaction as Al-Taawoun fans repeat the name of his late close friend: "Jota, Jota, Jota..." 🙏 pic.twitter.com/2iPdA36H3i — RazedFootball (@RazedFootball) September 12, 2026

Žoao Neveš i Diogo Žota bili su bliski prijatelji, zajedno su igrali u Vulvsima.

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