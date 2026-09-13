Tenis

"Kada se sutra probudim"... Ribakina otvoreno nakon osvajanja US opena

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2026. u 09:55

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Kada se sutra probudim, biće to veoma drugačije buđenje, znaću da sam osvojila US open i postala broj 1, izjavila je teniserka iz Kazahstana Elena Ribakina, koja je noćas u Njujorku osvojila titulu na poslednjem, grend slem turniru u sezoni, US openu.

Када се сутра пробудим... Рибакина отворено након освајања УС опена

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Adam Hunger

Ribakina je u finalu savladala Beloruskinju Arinu Sabalenku 6:4, 5:7, 6:2. Ribakina će od ponedeljka zvanično do Sabalenke preuzeti prvo mesto na WTA listi.

"Biće to kao oslobođenje, jer sam konačno postigla dve tako važne stvari. Samopouzdanje mi nikada ne nedostaje. Uvek verujem u sebe, uvek verujem da je sve moguće. Kada sam osvojila Vimbldon 2022. godine, čekala sam sledeću veliku titulu do ove zime u Melburnu, ali nisam gubila veru u sebe. Za mene će uvek najvažniji biti grend slemovi, njih ću želeti da osvajam", istakla je Ribakina, preneli su američki mediji.

Teniserka iz Kazahstana je u karijeri osvojila 14 titula, a početkom godine trijumfovala je i na Australijan openu.

Ribakina je podsetila da je uoči US opena imala problema sa povredom.

"Nisam znala kako će biti iz dan po dan. Stigli smo u Njujork. Uradili smo magnetnu rezonancu. Nije izgledalo baš sjajno. Morali smo da razgovaramo sa mnogo lekara da bismo znali šta da radimo. Imala sam samo četiri dana treninga", dodala je Ribakina.

Sabalenki je teško pao poraz u finalu US opena, a na kraju je slomila i reket.

"Borila sam se na terenu, pokušavajući da pružim maksimum. Nije bilo dovoljno dobro. Nezadovoljna sam mojim kvalitetom, ali ona je fenomenalno servirala. Igrala je veoma agresivno, njen tenis je bio fenomenalan. Jednostavno, ona je najbolja na svetu", izjavila je Sabalenka.

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