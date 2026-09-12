BOJAN ZAJIĆ: U Raufošu bez plate tri meseca
* Trener u Vikingu, tipuje utakmice prve i druge lige Norveške
NORVEŠKA 1
subota,
Lilestrem - Valerenga GG
ROZENBORG - TROMSO 1
nedelja,
Viking - Kristiansund GG
BODO - SANDEFJORD 4+
Ham Kam - Molde 2
KFUM - Alesund 3+
Start - Bran 1X
ponedeljak,
Fredrikštad - Sarpsborg GG
NORVEŠKA 2
subota,
Brine - Stabek 2
nedelja,
Egersund - Kongsvinger 3+
Hod - Lin 1
Mos - Haugesund 1X
Ranhajm - Osane 3+
RAUFOŠ - OD 2
Sogndal - Stromen 2
STROMSGODSET - SANDNES 1
Rozenborgu je forma u usponu, a Tromsu u padu, pa je logično da domaćin slavi.
Bodo zna samo da napada, od svog sistema neće odustati ni protiv Sandefjorda. Najmanje četiri gola očekujem na ovom meču. Gol-gol, izvestan je epilog okršaja gradskih rivalia, Fredrikštada i Sarpsborga.
Raufoš je pred bankrotom, preti mu i izbacivanje iz lige. Posle poraza od 9:1, igrači neće biti stanju da se dignu za okršaj sa Odom, kome trebaju bodovi za opstanak. Inače, fudbaleri Raufoša već tri meseca nisu primili platu, čeka ih novi poraz.
Iz druge lige izdvajam jedinicu na Stromsgodset, protiv Sandnesa.
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