Bred Pit napravio "ludnicu" na US openu, dok se igralo finale svi su u njega gledali

Bred Pit i njegova devojka Ines de Ramon bili su na tribinama "Artur Eš" stadiona kako bi ispratili finale između Arine Sabalenke i Elene Ribakine.

FOTO: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia XNY / StarMax / Profimedia

Navikao je glumac da bude u centru pažnje, te ju je oberučke prihvatio i sada. Odlučio je da se slika sa svima zainteresovanima na tribini, te je često tokom meča pravio selfije.

Njih dvoje su sa tribina pratili neizvesno finale u kojem je Elena Ribakina posle tri seta pobedila Arinu Sabalenku i osvojila svoj prvi trofej na US Openu.

Njihova veza počela je krajem 2022. godine. Iako su se u početku retko pojavljivali zajedno u javnosti, poslednjih meseci sve češće pokazuju koliko im prija zajedničko vreme.

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