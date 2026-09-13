Fudbal

Bred Pit napravio "ludnicu" na US openu, dok se igralo finale svi su u njega gledali

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2026. u 11:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bred Pit i njegova devojka Ines de Ramon bili su na tribinama "Artur Eš" stadiona kako bi ispratili finale između Arine Sabalenke i Elene Ribakine.

Бред Пит направио лудницу на УС опену, док се играло финале сви су у њега гледали

FOTO: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia XNY / StarMax / Profimedia

Navikao je glumac da bude u centru pažnje, te ju je oberučke prihvatio i sada. Odlučio je da se slika sa svima zainteresovanima na tribini, te je često tokom meča pravio selfije. 

Njih dvoje su sa tribina pratili neizvesno finale u kojem je Elena Ribakina posle tri seta pobedila Arinu Sabalenku i osvojila svoj prvi trofej na US Openu.

FOTO: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia XNY / StarMax / Profimedia

Njihova veza počela je krajem 2022. godine. Iako su se u početku retko pojavljivali zajedno u javnosti, poslednjih meseci sve češće pokazuju koliko im prija zajedničko vreme.

BONUS VIDEO: DOČEK ZA PAMĆENjE: Zajedničko  uživanje košarkaša Srbije i navijača 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?