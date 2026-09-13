Bred Pit napravio "ludnicu" na US openu, dok se igralo finale svi su u njega gledali
Bred Pit i njegova devojka Ines de Ramon bili su na tribinama "Artur Eš" stadiona kako bi ispratili finale između Arine Sabalenke i Elene Ribakine.
Navikao je glumac da bude u centru pažnje, te ju je oberučke prihvatio i sada. Odlučio je da se slika sa svima zainteresovanima na tribini, te je često tokom meča pravio selfije.
Njih dvoje su sa tribina pratili neizvesno finale u kojem je Elena Ribakina posle tri seta pobedila Arinu Sabalenku i osvojila svoj prvi trofej na US Openu.
Njihova veza počela je krajem 2022. godine. Iako su se u početku retko pojavljivali zajedno u javnosti, poslednjih meseci sve češće pokazuju koliko im prija zajedničko vreme.
BONUS VIDEO: DOČEK ZA PAMĆENjE: Zajedničko uživanje košarkaša Srbije i navijača
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