Liga šampiona 2026/27, predlozi i kvote za pobednika: PSŽ brani titulu, Bajern i Siti prete

Pari Sen Žermen u novu sezonu Lige šampiona ulazi kao branilac trofeja, ali trka za evropsku krunu deluje izuzetno otvoreno.

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Francuzi su prošle sezone odbranili titulu, a u finalu su tek posle penala savladali Arsenal u Budimpešti. Samo godinu ranije PSŽ je u finalu ubedljivo pobedio Inter sa 5:0.

Ipak, najveći utisak u prošloj sezoni ostavio je Bajern. Bavarci su završili drugi u ligaškoj fazi, sa sedam pobeda u osam utakmica, a potom izbacili Atalantu i Real Madrid, pre nego što su u polufinalu posle dva spektakularna meča eliminisani od PSŽ-a ukupnim rezultatom 6:5. Prvi meč u Parizu završen je pobedom domaćina 5:4, dok je u Minhenu bilo 1:1.

Bajern ima snažne argumente da ove sezone ode do kraja. Prošle sezone je osvojio Bundesligu sa čak 16 bodova više od konkurencije, uz rekordnih 122 gola na 34 utakmice. Hari Kejn, Luis Dijaz i Majkl Olise čine izuzetno kvalitetan napadački trio, dok su Ismael Saibari i mladi reprezentativac Nemačke Nejtanel Braun dodatno pojačali ekipu. Bajern je Ligu šampiona poslednji put osvojio 2019/20, a u svakoj od šest narednih sezona stizao je najmanje do četvrtfinala.

PSŽ je, uprkos tituli, novu sezonu započeo nešto slabije. Ekipa Luisa Enrikea remizirala je sa Renom i Lilom, a potom izgubila kod kuće od Monaka 2:1. Ipak, Parižani su dokazali da umeju da podignu formu kada je najvažnije, pa ostaju među glavnim kandidatima za novi trofej.

Mančester siti se izdvaja kao jedan od najzanimljivijih engleskih kandidata. „Građani“ su Ligu šampiona osvojili samo jednom, a u prethodne dve sezone eliminisani su od Real Madrida – u plej-ofu 2024/25. i u osmini finala prošle sezone. Enco Mareska sada preuzima ekipu koja je ozbiljno podmlađena i pojačana. Italijan je već osvajao Ligu konferencije i Svetsko klupsko prvenstvo tokom kratkog boravka u Čelsiju.

Arsenal je prošle sezone stigao do finala posle savršene ligaške faze, u kojoj je pobedio svih osam utakmica i primio samo četiri gola. Ipak, u nokaut fazi mu je nedostajala ofanzivna snaga – u sedam utakmica postigao je ukupno deset golova. Propao je i pokušaj da dovede Hulijana Alvareza, pa ostaje pitanje da li Mikel Arteta ima dovoljno napadačkog kvaliteta za novi pohod na finale.

Barselona je takođe među favoritima i odlično je započela sezonu, sa četiri pobede u La Ligi i čak 17 postignutih golova. Ipak, njen učinak na gostovanjima ostavlja prostor za sumnju. Real Madrid ostaje kandidat za titulu, ali se njegova kvota ne izdvaja kao posebno vredna. Liverpul i Mančester junajted imaju nove trenere u Ligi šampiona, dok je Aston Vila tokom leta ostala bez dela ključnih igrača ekipe koja je osvojila Ligu Evrope.

Među mogućim iznenađenjima posebno se izdvaja Komo. Ekipa Seska Fabregasa završila je prošlu sezonu kao četvrta u Seriji A, a Niko Paz je posle pozajmice iz Real Madrida ostao u klubu. Komo će imati težak završetak ligaške faze, sa PSŽ-om kod kuće i Barselonom u gostima, ali bi pre toga mogao da sakupi dovoljan broj bodova protiv Lajpciga, Fejenorda, Mančester junajteda, Lensa, AEK-a i Betisa. Zbog toga se izdvaja i kao kandidat za najbolji plasman među italijanskim klubovima.

Kada je reč o plasmanu u prvih osam, Arsenal se nameće kao jedan od najozbiljnijih kandidata, dok Liverpul ima veoma povoljan raspored i kvotu 10.00. Inter je u fokusu zbog dobrog žreba i snažnog početka sezone, dok su zanimljive opcije i Mančester junajted i defanzivno veoma jaki Porto.

Za plasman od devetog do 24. mesta izdvajaju se Briž i Galatasaraj. Briž je u prethodne dve sezone završavao na 24. i 19. mestu, dok bi Galatasaraj mogao da napadne plej-of zahvaljujući povoljnom rasporedu. Najveći favorit za poslednje mesto je Sabah, debitant iz Azerbejdžana, koji ima izuzetno težak raspored sa utakmicama protiv Barselone, Arsenala, Napolija i Mančester junajteda. Kao potencijalno iznenađenje izdvaja se Slavija Prag.

U trci za najboljeg strelca Kilijan Mbape je favorit, ali Hari Kejn deluje kao veoma zanimljiva opcija. Engleski napadač je u prethodne dve sezone Lige šampiona stizao do dvocifrenog broja golova, a prošlu sezonu je završio sa čak 61 pogotkom na 51 utakmici za Bajern. Rafinja je takođe vredan pažnje sa kvotom 17.00, dok je Džud Belingam na 15.00.

KVOTE ZA OSVAJANjE LIGE ŠAMPIONA Pari Sen Žermen - 6.00

Arsenal - 7.00

Barselona - 7.00

NAŠ TIP: Bajern - 7.00

Real Madrid - 7.50

Mančester siti - 10.00

Liverpul - 13.00

Mančester junajted - 21.00

Inter - 29.00

LIGA EVROPE

Milan se izdvaja kao jedan od glavnih kandidata za trofej sa kvotom 7.00, dok su Sanderlend i Benfika zanimljive opcije sa po 17.00. Sanderlend je zadržao okosnicu ekipe koja je prošle sezone završila sedma u Premijer ligi, dok Benfika u konkurenciju ulazi sa velikim evropskim iskustvom i pojačanjima poput Žoaa Palinje i Klemana Lenglea.

LIGA KONFERENCIJE

Brajton je favorit, što je razumljivo posle uspeha engleskih klubova u ovom takmičenju. Ipak, Atalanta (6.00), Braga (9.00) i Monako (7.50) nameću se kao zanimljive alternative. Atalanta je osvojila Ligu Evrope 2023/24, Braga je prošle sezone stigla do polufinala Lige Evrope, dok je Monako odlično započeo novu sezonu u Francuskoj.