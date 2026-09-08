Tenis

Povratak na teren nakon skoro godinu dana: Nekadašnji četvrti reket sveta ponovo igra tenis

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 19:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nakon povrede ahilove tetive i punih 11 meseci pauze, nekadašnji četvrti teniser sveta Holger Rune se vraća na teniske terene.

Повратак на терен након скоро годину дана: Некадашњи четврти рекет света поново игра тенис

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Rune je prošlog oktobra na turniru u Stokholmu doživeo tešku povredu. Danski teniser je tokom polufinalnog meča protiv Iga Ambera zadobio potpunu proksimalnu rupturu Ahilove tetive, nakon čega je podvrgnut operaciji.

On će se vratiti na teren 18. i 19. septembra kada u Dejvis Kupu Danska bude odmerila snage sa Bugarskom.

"Neverovatno sam uzbuđen što se vraćam. To što sam bio van terena 11 meseci, kao i činjenica da se povratak događa na danskom tlu, čini sve još posebnijim. Danski navijači su fantastični", rekao je Rune za danski javni servis.

Danski teniser ne krije koliko mu je nedostajalo takmičenje.

"Nedostajali su mi mečevi, publika i osećaj takmičenja. Zaista se radujem što ću sledećeg petka izaći na teren", zaključio je Rune.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu