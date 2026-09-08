Povratak na teren nakon skoro godinu dana: Nekadašnji četvrti reket sveta ponovo igra tenis

Nakon povrede ahilove tetive i punih 11 meseci pauze, nekadašnji četvrti teniser sveta Holger Rune se vraća na teniske terene.

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Rune je prošlog oktobra na turniru u Stokholmu doživeo tešku povredu. Danski teniser je tokom polufinalnog meča protiv Iga Ambera zadobio potpunu proksimalnu rupturu Ahilove tetive, nakon čega je podvrgnut operaciji.

On će se vratiti na teren 18. i 19. septembra kada u Dejvis Kupu Danska bude odmerila snage sa Bugarskom.

"Neverovatno sam uzbuđen što se vraćam. To što sam bio van terena 11 meseci, kao i činjenica da se povratak događa na danskom tlu, čini sve još posebnijim. Danski navijači su fantastični", rekao je Rune za danski javni servis.

Danski teniser ne krije koliko mu je nedostajalo takmičenje.

"Nedostajali su mi mečevi, publika i osećaj takmičenja. Zaista se radujem što ću sledećeg petka izaći na teren", zaključio je Rune.