UDARAC TAMO GDE NAJVIŠE BOLI Amerika troši strateške zalihe: Rezerve nafte na 44-godišnjem minimumu, a cena nafte i goriva raste

STRATEŠKE rezerve nafte Sjedinjenih Američkih Država na kraju nedelje koja se završila 4. septembra pale su na 285,4 miliona barela, što je najniži nivo od novembra 1982. godine, pokazuju podaci američkog Ministarstva energetike.

Foto: Federico Caputo / Alamy / Profimedia

Poslednji put su strateške rezerve bile niže u nedelji zaključno sa 5. novembrom 1982. godine, kada su iznosile 284,906 miliona barela.

Istovremeno, cene nafte nastavljaju da rastu. Novembarski fjučersi na naftu tipa „brent“ u 9.34 trgovali su se po ceni od 98,75 dolara za barel, što predstavlja rast od 1,8 odsto.

Američka nafta WTI sa isporukom u oktobru poskupela je za 3,1 odsto, na 94,30 dolara po barelu. Dan ranije obim trgovanja bio je manji zbog obeležavanja Praznika rada u SAD.

Cene nafte rastu od ponedeljka pod uticajem geopolitičkih tenzija. Posle američkih napada na tri komercijalna tankera u subotu i iranskih napada raketama novog tipa na američke vojne brodove, tržište sve više računa na mogućnost produženog sukoba.

Situaciju dodatno pogoršava novi napad Huta na rafineriju nafte u Džizanu u Saudijskoj Arabiji, što stvara dodatni pritisak na kupce saudijskih naftnih derivata, posebno u Evropi.

„Goldman Saks“ je dan ranije povećao prognoze cena nafte za pet dolara. Za „brent“ sada prognozira cenu od 85 dolara u decembru i 80 dolara tokom 2027. godine. Prognoza za WTI takođe je povećana za pet dolara — na 80 dolara u decembru i 75 dolara tokom 2027. godine.

Istovremeno, analitičari upozoravaju da bi dalje pogoršanje situacije u Ormuskom moreuzu moglo da izazove daleko snažniji cenovni šok i podigne cenu nafte na čak 120 dolara po barelu.

sputnikportal.rs

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