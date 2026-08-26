Uzeo pare u kvizu "Milioner", pa postao tvorac istorijskog čuda u LŠ sa bivšim igračima Zvezde i Partizana
Filmska priča trenera Sabaha
Neverovatna životna priča Valdasa Dambrauskasa, trenera azerbejdžanskog Sabaha, glavna je tema svetskih sportskih medija! Litvanski stručnjak uspeo je ono što niko nije – uveo je Sabah u ligašku fazu Lige šampiona, a put do zvezda počeo je u studiju popularnog kviza.
Primer Valdasa Dambrauskasa graniči se sa scenarijem za holivudski film. Put koji je počeo ispred televizijskih ekrana 2000. godine, krunisan je 26 godina kasnije istorijskim uspehom u elitnom evropskom takmičenju.
Sve je počelo pre više od dve decenije kada je Dambrauskas učestvovao u litvanskoj verziji kviza "Želite li da postanete milioner?". Osvojeni novac nije potrošio na luksuz, već na svoju najveću strast – fudbal. Tim sredstvima platio je sebi put u Englesku i trenersko školovanje.
Bio je student koji nikada nije igrao profesionalni fudbal. Sa pomenutim parama je pohađoa više trenerskih kurseva, a prva iskustva stekao je u klubovima poput Mančester junajteda, Fulama i Brentforda.
Zatim je 2007. godine dobio je posao u tada devetoligaškom engleskom klubu Kingsberi London Tajgers, koji je na kraju predvodio do najboljeg rezultata u istoriji kluba.
Nakon toga je imao još 12 različitih trenerskih angažmana, uglavnom u baltičkim zemljama. Beležio je zapažene lokalne uspehe, ali je na tom putu doživeo i nekoliko bolnih razočaranja. A sve dok nije stigao do Azerbejdžana.
Dambrauskas je u Azerbejdžanu napravio pravu revoluciju. Uspeo je da prekine višegodišnju surovu dominaciju Karabaga, osvojivši i prvenstvo i Kup, a kruna svega stigla je u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Put do elite nije bio lak – Sabah je morao da prođe čak četiri kola kvalifikacija. U odlučujućem revanšu plej-ofa, nakon poraza od 2:1 u prvom meču, Sabah je pred svojim navijačima, posle produžetaka, deklasirao ekipu HB Ševa rezultatom 5:2 (ukupno 6:4).
Ovim uspehom, Sabah se prvi put u svojoj istoriji plasirao u ligašku fazu Lige šampiona, a Dambrauskas je postao prvi litvanski trener koji će predvoditi jedan tim u najjačem klupskom takmičenju na svetu.
Podsetimo, za Sabah igraju nekadašnji igrači Crvene zvezde i Partizana - Veljko Simić i Ksander Severina.
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