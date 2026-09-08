KURTIJEV NOVI UDAR NA SRBE: Priština uvela antidamping mere na seme pšenice poreklom iz centralne Srbije

PRIVREMENE prištinske vlasti uvele su privremene antidamping mere na seme pšenice za setvu poreklom iz centralne Srbije.

foto: Ernie Janes / Nature Picture Library / Profimedia

V. d. ministarke industrije, preduzetništva, trgovine i inovacija privremenih prištinskih institucija Mimoza Kusari-Ljilja izjavila je da je odluka doneta nakon istrage koju je sprovelo to ministarstvo i nakon, kako tvrdi, preliminarnih dokaza o kupovini semena pšenice po damping cenama, kao i o šteti nanetoj lokalnim proizvođačima.

Dodala je da će Priština koristiti svaki raspoloživi pravni instrument da zaštiti lokalnu proizvodnju, konkurenciju i ekonomske interese.

sputnikportal.rs

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