KURTIJEV NOVI UDAR NA SRBE: Priština uvela antidamping mere na seme pšenice poreklom iz centralne Srbije
PRIVREMENE prištinske vlasti uvele su privremene antidamping mere na seme pšenice za setvu poreklom iz centralne Srbije.
V. d. ministarke industrije, preduzetništva, trgovine i inovacija privremenih prištinskih institucija Mimoza Kusari-Ljilja izjavila je da je odluka doneta nakon istrage koju je sprovelo to ministarstvo i nakon, kako tvrdi, preliminarnih dokaza o kupovini semena pšenice po damping cenama, kao i o šteti nanetoj lokalnim proizvođačima.
Dodala je da će Priština koristiti svaki raspoloživi pravni instrument da zaštiti lokalnu proizvodnju, konkurenciju i ekonomske interese.
sputnikportal.rs
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