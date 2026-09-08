Fudbal

Tu je i Hulijan Alvarez: Dijego Simeone poveo 24 fudbalera na meč sa Liverpulom u Ligi šampiona

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 09. 2026. u 19:02

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TRENER Atletika iz Madrida, Dijego Simeone poveo je 24 fudbalera na meč prvog kola Lige šampiona protiv Liverpula, saopštio je ovog utorka klub iz glavnog grada Španije.

Ту је и Хулијан Алварез: Дијего Симеоне повео 24 фудбалера на меч са Ливерпулом у Лиги шампиона

FOTO: AP Photo/Jose Breton

Utakmica koja se igra na "Enfildu" je jedan od derbija prve runde najeltinijeg evropskog takmičenja.

Na spisku se nalaze: Jan Oblak, Huan Muso, Salvi Eskvivel, David Hancko, Mark Pubil, Kristijan Romero, Aleks Grimaldo, Robin Le Norman, Horhe Domingez, Dani Martinez, Obed Vargas, Rodri Mendoza, Džoni Kardozo, Koke, Li Kang-In, Pablo Barios, Aleks Baena, Markos Ljorente, Đulijano Simeone, Morten Hjulmand, Horhe Kastiljo, Ademola Lukman, Džonatan Dejvid i Hulijan Alvarez.

Meč između Liverpula i Atletika biće odigran u sredu od 21 čas.

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