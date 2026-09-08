Tu je i Hulijan Alvarez: Dijego Simeone poveo 24 fudbalera na meč sa Liverpulom u Ligi šampiona
TRENER Atletika iz Madrida, Dijego Simeone poveo je 24 fudbalera na meč prvog kola Lige šampiona protiv Liverpula, saopštio je ovog utorka klub iz glavnog grada Španije.
Utakmica koja se igra na "Enfildu" je jedan od derbija prve runde najeltinijeg evropskog takmičenja.
Na spisku se nalaze: Jan Oblak, Huan Muso, Salvi Eskvivel, David Hancko, Mark Pubil, Kristijan Romero, Aleks Grimaldo, Robin Le Norman, Horhe Domingez, Dani Martinez, Obed Vargas, Rodri Mendoza, Džoni Kardozo, Koke, Li Kang-In, Pablo Barios, Aleks Baena, Markos Ljorente, Đulijano Simeone, Morten Hjulmand, Horhe Kastiljo, Ademola Lukman, Džonatan Dejvid i Hulijan Alvarez.
Meč između Liverpula i Atletika biće odigran u sredu od 21 čas.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Igrao turnire u Republici Srpskoj, ponizio Nadala, a sada je sprečio istoriju i na korak je od uspeha karijere
08. 09. 2026. u 13:38 >> 14:35
Evo kako će izgledati dresovi košarkaškog kluba Crvena zvezda
08. 09. 2026. u 12:42
Srbin sjajan u derbiju: Bez gola i asistencije, a našao se u timu kola (FOTO/VIDEO)
08. 09. 2026. u 12:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!
PLESALA je na ivici najbolja teniserka sveta protiv Linde Noskove, ali kada je bilo najpotrebnije odigrala je vrhunski i posle velikog preokreta u trećem setu plasirala se u polufinale US Opena (7:6 (1), 3:6, 7:6 (8)).
08. 09. 2026. u 20:19
"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.
08. 09. 2026. u 18:10
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)