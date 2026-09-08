Pao prvi gol u novoj sezoni Lige šampiona! Strelac iskusni kapiten Aston vile
Džon Megin postigao je prvi pogodak u ovosezonskom izdanju Lige šampiona kojim je doveo Vilu u prednost na "Jan Brejdelu".
Tek je započeo 11. minut kada je Pau Tores vukao loptu do protivničkog šesnaesterca gde ju je odložio do Džona Megina koji ju je maestralno plasirao u nebranjeni deo mreže Jana Zomera.
Trenutni rezultat na "Jan Brejdelu" je 2:1 za Briž, dok je AEK našeg Marka Nikoća poveo protiv LASK-a pogotokom Razvana Marina u 21. minutu.
Od 21.00 se igra nekoliko zanimljivih utakmica, a blokbaster je na "Santijago Bernabeu" gde Real Madrid dočekuje Inter.
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