Pao prvi gol u novoj sezoni Lige šampiona! Strelac iskusni kapiten Aston vile

Džon Megin postigao je prvi pogodak u ovosezonskom izdanju Lige šampiona kojim je doveo Vilu u prednost na "Jan Brejdelu".

Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Tek je započeo 11. minut kada je Pau Tores vukao loptu do protivničkog šesnaesterca gde ju je odložio do Džona Megina koji ju je maestralno plasirao u nebranjeni deo mreže Jana Zomera.

🚨🇪🇺 | GOAL: JOHN MCGINN SCORES THE FIRST GOAL OF THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27!



FANTASTIC FINISH!



Club Brugge 0-1 Aston Villa. pic.twitter.com/7FDNxKLiUl — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 8, 2026

Trenutni rezultat na "Jan Brejdelu" je 2:1 za Briž, dok je AEK našeg Marka Nikoća poveo protiv LASK-a pogotokom Razvana Marina u 21. minutu.

Od 21.00 se igra nekoliko zanimljivih utakmica, a blokbaster je na "Santijago Bernabeu" gde Real Madrid dočekuje Inter.