Fudbal

Pao prvi gol u novoj sezoni Lige šampiona! Strelac iskusni kapiten Aston vile

В.М.

08. 09. 2026. u 19:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Džon Megin postigao je prvi pogodak u ovosezonskom izdanju Lige šampiona kojim je doveo Vilu u prednost na "Jan Brejdelu".

Пао први гол у новој сезони Лиге шампиона! Стрелац искусни капитен Астон виле

Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Tek je započeo 11. minut kada je Pau Tores vukao loptu do protivničkog šesnaesterca gde ju je odložio do Džona Megina koji ju je maestralno plasirao u nebranjeni deo mreže Jana Zomera.

Trenutni rezultat na "Jan Brejdelu" je 2:1 za Briž, dok je AEK našeg Marka Nikoća poveo protiv LASK-a pogotokom Razvana Marina u 21. minutu.

Od 21.00 se igra nekoliko zanimljivih utakmica, a blokbaster je na "Santijago Bernabeu" gde Real Madrid dočekuje Inter.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem

Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem