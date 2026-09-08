Majstorija u Ligi šampiona: Fudbaler AEK-a postigao fantastičan pogodak (VIDEO)
NOVA sezone Lige šampiona je počela utakmicom AEK - LASK u Atini. Možda je na ovom meču postignut i najlepši pogodak uvodne runde.
Igrao se 21. minut kad je Razvan Marin zatresao mrežu tim iz Linca i tako doveo šampiona Grčke do prednosti.
Rumun je postigao fantastičan pogodak iz slobodnog udarca. Namestio je loptu na nekih 17 metara i sjajnim udarcem u rašlje pogodio gol rivala.
Podsetimo, AEK sa klupe predvodi Marko Nikolić. U startnoj postavi je bio Luka Jović, dok je Mijat Gaćinović meč počeo kao rezervista.
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