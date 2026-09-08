Fudbal

Majstorija u Ligi šampiona: Fudbaler AEK-a postigao fantastičan pogodak (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 09. 2026. u 19:16

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NOVA sezone Lige šampiona je počela utakmicom AEK - LASK u Atini. Možda je na ovom meču postignut i najlepši pogodak uvodne runde.

Мајсторија у Лиги шампиона: Фудбалер АЕК-а постигао фантастичан погодак (ВИДЕО)

FOTO: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Igrao se 21. minut kad je Razvan Marin zatresao mrežu tim iz Linca i tako doveo šampiona Grčke do prednosti.

Rumun je postigao fantastičan pogodak iz slobodnog udarca. Namestio je loptu na nekih 17 metara i sjajnim udarcem u rašlje pogodio gol rivala.

Podsetimo, AEK sa klupe predvodi Marko Nikolić. U startnoj postavi je bio Luka Jović, dok je Mijat Gaćinović meč počeo kao rezervista.

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