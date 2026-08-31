NE POMAŽU NI PIKI BLAJNDERSI: Arsenal će odneti čitav plen iz Birmingema
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće veliki derbi na "Vila parku" gde će Aston vila ugostiti Arsenal (21.00).
Arsenal je prošle sezone konačno probio led i osvojio Premijer ligu nakon više od dvadeset godina čekanja, a najveće zasluge za to idu treneru Mikelu Arteti.
Baskijac je bio osporavan zbog stila igre koji gaji, ali na kraju je uspeo i začepio je usta svima, a malo je falilo da osvoji i Ligu šampiona u kojoj je dogurao do finala gde je nakon penala bolji bio PSŽ.
Dodatno zastrašujuće je to što su se "tobdžije" preko leta dodatno pojačale, dovele su Bruna Gimaraeša, Colisa i Ezrija Konsu, što najbolje govori o ambiciji slavnog londonskog kluba.
Koliko su kvalitetni videli smo na samom startu takmičaraskog dela sezone, prvo su počistili Mančester siti u Komjuniti šildu (3:0), a zatim su rutinirali Koventri na "Emirejtsu" identičnim rezultatom.
Pored dominantne odbrane koja je nosila tim prošle sezone, na uvodne dve utakmice i navala je izgledala veoma dobro, postigli su šest golova, stvorili sijaset šansi i deluje da možemo očekivati dosta ofanzivniji i potentniji Arsenal ove sezone.
Novu priliku da to dokažu "tobdžije" će imati večeras na "Vila parku" gde ih očekuje domaćin koji se nalazi u velikim problemima na startu sezone.
Unaj Emeri jeste mađioničar i to je ponovo pokazao osvajanjem Lige Evrope prošle godine, njegove pete u karijeri, ali preko leta mu je rasprodat maltene čitav tim i izgubio je sve kvalitetne igrače.
Pored pomenutog Konse, prodati su još Rodžers, Tilemans, Martinez, Dinj i Oli Votkins, čak šest startera iz finala protiv Frajburga (3:0).
Zarađen je veliki novac, ali deluje da nije baš najbolje uložen pošto su dovedeni Manzambi, Garnačo, Nikolas Džekson, Žoao Gomeš, Mateo Ruđeri i Zion Suzuki.
Ima tu par dobrih imena, ali nisu na nivou prodatih igrača i teška je sezona pred Vilom koja mora da igra i Ligu šampiona, sa ovim rosterom veoma teško.
Probleme "lavova" videli smo u prvom kolu kada ih je Brajton počistio sa terena, 4:0, pa i ne čudi što uloga velikog favorita pripada Arsenalu na koji je kvota u rapidnom padu.
Mi bi fiks pojačali golovima jer verujemo u ovaj preporođeni napad "tobdžija" koji izgleda veoma dobro na startu sezone i mogao bi ozbiljno naškoditi timu iz grada Piki blajndersa.
NAŠ TIP: 2&2-6 (kvota 1.93)
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