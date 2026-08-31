NE POMAŽU NI PIKI BLAJNDERSI: Arsenal će odneti čitav plen iz Birmingema

DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće veliki derbi na "Vila parku" gde će Aston vila ugostiti Arsenal (21.00).

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Arsenal je prošle sezone konačno probio led i osvojio Premijer ligu nakon više od dvadeset godina čekanja, a najveće zasluge za to idu treneru Mikelu Arteti.

Baskijac je bio osporavan zbog stila igre koji gaji, ali na kraju je uspeo i začepio je usta svima, a malo je falilo da osvoji i Ligu šampiona u kojoj je dogurao do finala gde je nakon penala bolji bio PSŽ.

Dodatno zastrašujuće je to što su se "tobdžije" preko leta dodatno pojačale, dovele su Bruna Gimaraeša, Colisa i Ezrija Konsu, što najbolje govori o ambiciji slavnog londonskog kluba.

Koliko su kvalitetni videli smo na samom startu takmičaraskog dela sezone, prvo su počistili Mančester siti u Komjuniti šildu (3:0), a zatim su rutinirali Koventri na "Emirejtsu" identičnim rezultatom.

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Pored dominantne odbrane koja je nosila tim prošle sezone, na uvodne dve utakmice i navala je izgledala veoma dobro, postigli su šest golova, stvorili sijaset šansi i deluje da možemo očekivati dosta ofanzivniji i potentniji Arsenal ove sezone.

Novu priliku da to dokažu "tobdžije" će imati večeras na "Vila parku" gde ih očekuje domaćin koji se nalazi u velikim problemima na startu sezone.

Unaj Emeri jeste mađioničar i to je ponovo pokazao osvajanjem Lige Evrope prošle godine, njegove pete u karijeri, ali preko leta mu je rasprodat maltene čitav tim i izgubio je sve kvalitetne igrače.

Tanjug/AP Photo/Francisco Seco, Pool

Pored pomenutog Konse, prodati su još Rodžers, Tilemans, Martinez, Dinj i Oli Votkins, čak šest startera iz finala protiv Frajburga (3:0).

Zarađen je veliki novac, ali deluje da nije baš najbolje uložen pošto su dovedeni Manzambi, Garnačo, Nikolas Džekson, Žoao Gomeš, Mateo Ruđeri i Zion Suzuki.

Ima tu par dobrih imena, ali nisu na nivou prodatih igrača i teška je sezona pred Vilom koja mora da igra i Ligu šampiona, sa ovim rosterom veoma teško.

Probleme "lavova" videli smo u prvom kolu kada ih je Brajton počistio sa terena, 4:0, pa i ne čudi što uloga velikog favorita pripada Arsenalu na koji je kvota u rapidnom padu.

Mi bi fiks pojačali golovima jer verujemo u ovaj preporođeni napad "tobdžija" koji izgleda veoma dobro na startu sezone i mogao bi ozbiljno naškoditi timu iz grada Piki blajndersa.

NAŠ TIP: 2&2-6 (kvota 1.93)