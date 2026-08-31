Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

31. 08. 2026. u 12:09

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SPREMILI smo vam veoma interesantan singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

Josh Smith/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

16.00 Ketering - Stamford X-1 (4.20)

Kvota: 4.20

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