Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

31. 08. 2026. u 08:29

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Ponedeljak

16.00 Karlajl - Skantorp |2+ (2.40)

21.15 Brejdablik - Stjarnan |2+ (1.80)

Kvota: 4.32

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