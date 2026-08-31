ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Ponedeljak
16.00 Karlajl - Skantorp |2+ (2.40)
21.15 Brejdablik - Stjarnan |2+ (1.80)
Kvota: 4.32
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