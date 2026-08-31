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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

31. 08. 2026. u 07:40

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

SERIJA A

18.30 Leće - Roma 2 (sa 1.75 na 1.45)

20.45 Atalanta - Bolonja NG (sa 2.10 na 1.95)

SUPERLIGA SRBIJE

19.00 Partizan - OFK Beograd GG (sa 1.72 na 1.49)

PREMIJER LIGA

21.00 Aston vila - Arsenal 2 (sa 1.80 na 1.55)

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