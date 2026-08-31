KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
SERIJA A
18.30 Leće - Roma 2 (sa 1.75 na 1.45)
20.45 Atalanta - Bolonja NG (sa 2.10 na 1.95)
SUPERLIGA SRBIJE
19.00 Partizan - OFK Beograd GG (sa 1.72 na 1.49)
PREMIJER LIGA
21.00 Aston vila - Arsenal 2 (sa 1.80 na 1.55)
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