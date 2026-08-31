OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ponedeljak
16.00 Vorting - Boram vud GG (1.50)
21.30 Barselona - Rajo Valjekano GG (2.02)
Ukupna kvota: 4.70
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