Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa novim realnim kvotama

В.М.

31. 08. 2026. u 07:01

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ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са новим реалним квотама

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Ponedeljak

18.30 Leće - Roma 2 (1.50)

21.00 Aston vila - Arsenal 2 (1.55)

Ukupna kvota: 2.33

Danas biramo dva glavna favorita, Roma izgleda moćno na početku sezone i očekujemo da nastavi u tom ritmu, dok bi isto trebao učiniti i Arsenal na gostovanju Vili koja je u ozbiljnim problemima nakon što je tokom leta rasproadla maltene sve bitne igrače.

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