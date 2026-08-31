JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa novim realnim kvotama
NASTAVLjA se dominacija naše redakcije.
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Ponedeljak
18.30 Leće - Roma 2 (1.50)
Ukupna kvota: 2.33
Danas biramo dva glavna favorita, Roma izgleda moćno na početku sezone i očekujemo da nastavi u tom ritmu, dok bi isto trebao učiniti i Arsenal na gostovanju Vili koja je u ozbiljnim problemima nakon što je tokom leta rasproadla maltene sve bitne igrače.
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